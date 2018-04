Dans une première vie, Claudine Bertrand-Paradis a été éducatrice auprès de jeunes en difficultés, avant d'émigrer en Outaouais pour rejoindre son mari québécois. Elle y a décroché un baccalauréat en enseignement du français au secondaire, avant de se muer en mère poule à temps plein. Aujourd'hui, elle chemine à petits pas dans l’écriture, et beaucoup de ses textes s’impatientent encore dans ses tiroirs.

Sa tête pend de côté, étrangère aux amarres du corps et à tout ce qui garde sur terre, sa tête pend vers le passé. Une tête que personne ne peut redresser ni même regarder. Une tête plantée dans la folie, trophée abandonné après les affres de cérémonies sauvages intérieures. La vieille couine comme une bête quand le moindre souvenir l'attaque sournoisement, quand les monstres qui lui tordent l'âme déferlent par hordes entières. Nous, famille pesante de traditions et lente à fuir, sommes ses damnés, cordés par le refus. Refus de regarder, de reconnaître l’un ou l’autre de ses spectres, d'en finir ou de s'en occuper. Un refus passé de main en main, le geste toujours plus large, l'échappée de plus en plus improbable en une tournée aussi insupportable que l'éternité de la Bête.