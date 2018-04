David Murphy devra purger 18 mois de prison, suivis de deux ans de probation.

Il a été reconnu coupable en décembre d'avoir agressé sexuellement Roxanne Roy.

Prononcé de la peine de David Murphy, qui a agressé sexuellement Roxanne Roy. Il a répété qu’il n’était pas coupable et demandé à la juge de ne pas être trop sévère. #icinb

D'entrée de jeu, la juge a demandé à Murphy s'il avait un commentaire à faire. Il a répété qu'il n'était pas coupable et a demandé à la juge de ne pas être trop sévère à son endroit.

La Couronne avait recommandé une peine de deux ans de prison, suivie de deux ans de probation, lors de l’audience de détermination de la peine, en février.

La défense avait recommandé pour sa part une peine de six à neuf mois de prison, suivie de deux ans de probation.

Roxanne Roy attendait le dénouement de cette affaire depuis plus de 10 ans (archives). Photo : Radio-Canada/Gabrielle Fahmy

Le nom de David Murphy sera inscrit dans le registre national des délinquants sexuels et il devra fournir un échantillon d'ADN.

À sa sortie du tribunal, il a jeté un coup d'oeil vers Roxanne Roy, qui a soutenu son regard.

Elle s'est montrée satisfaite de la décision et espère maintenant être en mesure de tourner la page et reprendre le contôle de sa vie.