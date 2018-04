Né de parents passionnés par la rédaction et la langue française, Charles-Étienne a baigné dans la littérature dès sa tendre enfance. Après des études en traduction et une incursion dans le monde du journalisme, il travaille aujourd'hui dans le milieu de la veille médiatique, partageant son temps libre entre le hockey, la course et la politique.

Les premières lignes de La triste réalité

Les phrases comme "Est-ce que ces photos sont à vendre?" ou "Je vous offre 40 $ pour ça", je ne suis plus capable de les entendre.



Pourtant, je reste.



Je reste car travailler dans un bar miteux qui fait fuir la clientèle touristique du Vieux-Québec, c'est le seul endroit où je peux vendre mes toiles hyperréalistes. Ou plutôt les afficher et espérer un miracle.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Le sujet est traité avec originalité dans une écriture fluide. Le texte va à l'essentiel, dispose des indices de façon habile, et la chute est efficace [...] parce qu'elle amène le lecteur à réfléchir.

Johanne Mélançon, lectrice 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.