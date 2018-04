Née en 1988, Maryse Andraos est détentrice d’une maîtrise en création littéraire. Elle a publié des textes dans divers collectifs féministes, dont Histoires mutines, paru en 2016.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

La solitude du personnage est palpable, écrasante, touchante. Le ton est juste, et les images en sont d’autant plus fortes, évocatrices. Yara semble flotter dans un environnement aussi hostile pour elle qu'il l'est pour sa mère, mais cette hostilité est sournoise, fine, comme ce sable capable de la figer en bloc. Les images du récit suivent le même mouvement : s'installent doucement, mais se révèlent acérées. Finalement, la simplicité du récit et de sa construction, l'efficacité de la langue, du ton, des images, me semblent véhiculer avec force et précision toute la violence qu'il contient. Ce texte vise dans le mille et semble le faire avec aisance, sans effort, comme un plongeon qui fend doucement la surface de l'eau.

Marilou Craft, lectrice 2018