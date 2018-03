Un texte de Christian Latreille

Mount Morris, un petit village de 700 habitants au sud-ouest de la Pennsylvanie où se trouve la mine 4 West, est au coeur du déclin de l'industrie du charbon.

Les travailleurs de la mine, qui terminent leur quart de nuit, sont résignés. Aucun n’ose blâmer directement le président Trump pour cette fermeture. « Donald Trump n’en est quand même pas responsable », affirme le mineur Scott Simmons.

Le mineur de l’entreprise Mepco, Scott Simmons Photo : Radio-Canada/Marcel Calfat

La mine ferme pour des raisons de sécurité et parce qu’elle n’est plus rentable. Scott Simmons

En campagne électorale, le candidat Trump a promis aux travailleurs du charbon de leur redonner un emploi et de relancer les mines. Plus d’un an après son arrivée au pouvoir, l’industrie américaine du charbon tourne encore au ralenti.

« Rendre sa grandeur au charbon » à l’image du slogan de la campagne électorale de Donald Trump « Rendre sa grandeur à l’Amérique » (Make America Great Again) Photo : Getty Images/Justin Merriman

Il ne s’est créé que 500 emplois dans les mines de charbon en 2017. En 1923, l’industrie minière comptait 860 000 travailleurs, mais il n’en reste que 50 000 aujourd’hui.

La production et la consommation de charbon sont à la baisse depuis dix ans et cette industrie n’est plus que l’ombre d’elle-même, malgré ce qu’en dit le président Trump.

Malgré tout, Donald Trump demeure très populaire dans le sud-ouest de la Pennsylvanie et particulièrement dans Greene County, où près d’une vingtaine de mines ont fermé au cours des dernières années. Il n’en reste plus que deux en activité.

Au syndicat national des mineurs, Chuck Knisell est peiné de voir ses collègues toujours fidèles à Trump.

La réalité est que Donald Trump n’a rien fait pour aider l’industrie du charbon. Chuck Knisell

Le représentant syndical des mineurs, Chuck Knisell, déplore la fermeture d’une vingtaine de mines ces dernières années. Il indique les deux seules qui restent ouvertes. Photo : Radio-Canada/Marcel Calfat

Le syndicat n’a appuyé ni Donald Trump ni Hillary Clinton lors de la campagne présidentielle. « Mes amis mineurs seraient probablement choqués de m’entendre critiquer Trump », affirme Chuck Knisell.

Ils remettraient en question ma loyauté envers eux, mais la vérité, c’est que le président ne peut pas faire grand-chose pour l’industrie du charbon. Chuck Knisell

Chuck Knisell Photo : Radio-Canada/Marcel Calfat

Le charbon comme source d’énergie est en déclin en raison du prix du gaz naturel, qui est très bas. Beaucoup de centrales électriques qui fonctionnaient avant au charbon ont fermé aux États-Unis. Et rouvrir toutes ces centrales coûterait beaucoup trop cher.

Selon Blair Zimmerman, le commissaire à l'économie de Greene County, Donald Trump a menti aux mineurs pour obtenir leur vote. « Il n’avait aucune idée de ce qu’il faisait », affirme-t-il.

Si vous êtes sur le point de perdre votre emploi et que quelqu’un vous dit qu’il va sauver votre industrie, il y a de fortes chances que vous votiez pour lui. Blair Zimmerman

Blair Zimmerman, le commissaire à l'économie de Greene County Photo : Radio-Canada/Marcel Calfat

Richard Yoders travaille à la mine Cumberland dans Greene County. « J’ai été sous terre pendant 30 ans », dit-il fièrement. Pour lui, Trump tente tout ce qu’il peut pour améliorer le sort des mineurs.

« Mais le président est limité dans ses actions. Beaucoup de décisions ont déjà été prises par les entreprises minières et il n’y peut rien », laisse-t-il tomber.

Le mineur Richard Yoders Photo : iStock/Radio-Canada/Marcel Calfat

Donald Trump a promis mer et monde aux mineurs, mais la renaissance de cette vieille industrie n’est pas pour demain. L’époque glorieuse du charbon ne demeure pour l’instant qu’un lointain souvenir.