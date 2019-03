Plus du quart des Manitobains sont touchés par le diabète

Au Manitoba, près d'une personne sur trois souffre de diabète ou de prédiabète, selon Diabète Canada. La situation est pire au sein des populations autochtones. Le gazon est-il plus vert ailleurs? Voici quelques précisions sur le diabète dans la province.

Un texte de Marie-Lise Mormina

Le diabète a de lourdes conséquences, autant pour les finances des gouvernements que sur le plan humain. En plus des répercussions physiques comme l'amputation, la perte de la vue, les maladies cardiovasculaires, il a des effets sur la santé mentale. Environ 30 % des diabétiques canadiens affichent de sérieux symptômes de dépression, selon Diabète Canada.

Alors que le diabète est en régression dans les autres provinces de l'Ouest, il est en hausse au Manitoba. Toute proportion gardée, les Manitobains semblent plus susceptibles de développer cette maladie.

Graphique présentant les taux d'incidence du diabète dans certaines provinces au Canada. Le Manitoba, en rouge, affiche une croissance du taux d'incidence. Photo : Radio-Canada

Le diabète touche également davantage les régions rurales du Manitoba, selon Statistique Canada. Ces données s'expliquent, entre autres, par le manque d'accès à des ressources médicales, des installations sportives et de la nourriture saine, estime la Dre Allison Dart de l'Institut de recherche de l'Hôpital pour enfants du Manitoba (CHRIM), à Winnipeg.

Tableau qui présente le nombre de nouveaux cas chaque année au Manitoba. Photo : Radio-Canada

Les populations autochtones font partie des groupes les plus touchés par la maladie partout au pays et spécialement au Manitoba, selon Diabète Canada.

Le problème de l’amputation : en croissance au Manitoba

Le nombre d'amputations au Manitoba est à la hausse, dit Robert-Falcon Ouellette, député fédéral de Winnipeg-Centre. En 1995, il y a eu 90 cas d'amputation. Il pourrait y en avoir jusqu'à 445 en 2025, dit-il, en raison de la croissance de la maladie dans la province.

Les membres des Premières Nations en sont le plus victimes. Selon Robert-Falcon Ouellette, les Autochtones du Manitoba sont 18 fois plus susceptibles d'être amputés que la population en général.

En plus des conséquences psychologiques et humaines, l’amputation est un lourd fardeau financier pour la province, rapporte le député.

Des investissements, mais aussi des besoins criants pour les Autochtones

À l'automne 2017, le gouvernement fédéral a répondu à un appel lancé il y a 20 ans par des infirmières autochtones du Manitoba : celui de financer les soins aux pieds pour les diabétiques autochtones, en attribuant au projet un somme de 19 millions de dollars sur quatre ans. Le but est de réduire le risque de complications podologiques du diabète dans les Premières Nations.

Le programme a été mis en place par le Secrétariat à la santé et au développement social des Premières Nations du Manitoba (Nanaandawewigamig) et le First Nations Diabetes Leadership Council du Manitoba.

Par ailleurs, le fédéral aide financièrement plus de 400 communautés des Premières Nations et des Inuits au pays à contrer le diabète de type 2, avec l'Initiative sur le diabète chez les Autochtones (IDA). Depuis 2015, 44,5 millions de dollars ont été investis dans des activités et initiatives parrainées par l’IDA.

Robert-Falcon Ouellette convient que cet investissement est positif, mais il ne résout pas le problème à sa source, dit-il.