Un texte de Lisa Marie Fleurent

Trois mères de jeunes enfants, qui fréquentaient jusqu'à tout récemment cette école élémentaire, discutent vêtues chacune d'un chandail rose, la couleur de la lutte contre l'intimidation.

Ces parents, excédés par l'inaction de l’école et du Conseil scolaire MonAvenir, ont décidé de retirer leurs enfants de cet établissement scolaire.

Selon eux, au cours de la dernière année, entre cinq et huit élèves auraient fait de même.

Montagnes russes

Pendant un an, « nous avons vécu des montagnes russes », explique Cortney Turner.

Cette mère d’un jeune garçon qui a subi, raconte-t-elle, une commotion après avoir été agressé par un autre élève s’explique encore mal aujourd’hui pourquoi la direction de l’école refuse de parler d’intimidation.

Subir une commotion cérébrale à la suite d’une agression dans la cour d’école ce n’est pas normal! Cortney Turner, mère d’un garçon qui fréquentait l’école Cardinal-Léger

Cortney Turner, mère d’un garçon qui fréquentait l’école Cardinal-Léger Photo : Radio-Canada

Même son de cloche du côté de Brad et Meghan Kapko. Il y a un mois leur fille est revenue à la maison avec un oeil tuméfié.

Et pour une autre mère, Dawn Vianayan, « la perte de confiance totale en l’école et ses professeurs » et le sentiment que sa fille n’était pas en sécurité l’ont poussée à l’inscrire dans une école francophone publique de la région.

Ces parents ont tous opté pour le secteur public cette fois.

Des appels à l'aide restés lettre morte

Mais avant de décider d'inscrire leurs enfants dans une nouvelle école, ces parents ont tenté à maintes reprises d'alerter les enseignants, la direction de l'établissement scolaire et le conseil scolaire. Autant de démarches qui se sont toutes soldées par un échec, explique le petit groupe de parents attablé chez Cortney Turner.

Selon eux, c'est un élève en particulier qui ferait la pluie et le beau temps tant dans la cour d’école que dans la classe de maternelle.

Quelques autres élèves seraient aussi parfois influencés par celui-ci et répéteraient ses comportements envers d’autres camarades de classe.

Pour ces parents, il ne fait aucun doute que leurs enfants ont été victimes d’intimidation, chose que réfute le conseil scolaire.

Dawn Vianayan Photo : Radio-Canada

Réaction du conseil scolaire

Dans un communiqué envoyé par le Conseil scolaire MonAvenir, il n’est nulle part question d’intimidation.

La porte-parole des relations corporatives, Mikale-Andrée Joly, écrit que « le conseil scolaire MonAvenir regrette que les familles concernées perçoivent que les actions entreprises à ce jour ont été insuffisantes pour résoudre la situation. Le Csc MonAvenir et l’administration de l’ÉÉC Cardinal-Léger ont fait tous les efforts possibles pour travailler avec les parents et les élèves afin de résoudre la situation. »

Le conseil scolaire a refusé notre demande d’entrevue.

Dans un courriel subséquent, le conseil scolaire assure toutefois avoir révisé les procédures de supervision de la cour d'école et développé des « leçons sur le vivre ensemble ». Il indique également qu'une rencontre avec les parents, les services aux élèves et la direction sur le plan d'action mis en place a été tenue.

L’école nous a laissés tomber. Brad Kapko, père d’une fillette autrefois à l’école Cardinal-Léger

Brad et Meghan Kapko Photo : Radio-Canada

Ce groupe de parents a constaté des changements radicaux dans le comportement de leur enfant depuis qu’ils fréquentent une nouvelle école.

Ils ont accepté de parler de leur expérience, car « nous voulons du changement pour qu’aucun enfant n'ait à vivre cela », conclut Meghan Kapko.