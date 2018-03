Un texte de Marie-Ève Bédard

Toute la famille d’Amer Adi était à l'aéroport d'Amman, en Jordanie, pour l'accueillir. À son arrivée, une première depuis plus de 20 ans, un concert de youyous, ces cris traditionnels chez les Palestiniens, a retenti dans le hall des arrivées.

Les retrouvailles étaient émouvantes, mais empreintes d'amertume. Amer Adi a foulé le sol de la Jordanie en homme brisé. Il s'est effondré en larmes sur sa mère de 94 ans, clouée dans un fauteuil roulant.

Le retour du fils dans sa Jordanie natale s'est fait bien malgré lui.

Amer Adi a retrouvé sa mère de 94 ans en Jordanie. Photo : Radio-Canada/Sylvain Castonguay

Parti d'Amman il y a 40 ans pour poursuivre son rêve américain, il est rentré alors que ce rêve a tourné au cauchemar. En janvier dernier, il a été expulsé des États-Unis.

Ce qui s'est passé est injuste, ce n'est pas correct. Tout le monde là-bas le sait. Amer Adi

Quelques semaines plus tard, nous le retrouvons dans l'appartement de sa mère à Amman. L'homme de 57 ans raconte son arrestation lors d'un rendez-vous de routine avec un agent de l'immigration.

« Il m'a dit : "tu es en état d'arrestation. Nous allons te mettre sous les verrous et nous allons entamer les procédures d'expulsion". Je lui ai demandé pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? », raconte-t-il.

Des déboires avec l'immigration américaine depuis des années

Les déboires de M. Adi avec l'immigration américaine ne datent pas d'hier. Ils ont commencé dans les années 1990, quand il s’est vu refuser le renouvellement de sa carte verte.

Les fonctionnaires de l'immigration l'ont accusé d'un premier mariage frauduleux. Ce qu'il a toujours démenti. Amer Adi avait un permis de travail et payait ses impôts.

Il ne compte plus les rendez-vous avec les agents d'immigration et les audiences devant les juges au fil des ans pour régler le problème, sans jamais y arriver.

Assise aux côtés d'Amer sur le petit lit où sa vieille mère passe ses journées se trouve sa femme, Fidaa Musleh. Ils sont mariés depuis 30 ans. Elle est citoyenne américaine.

Elle et Amer croient que c'est l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche qui a sonné le glas de leur lutte pour régulariser sa situation aux États-Unis.

Fidaa n'avait jamais mis les pieds en Jordanie, mais elle y a rejoint son mari, laissant leurs quatre filles derrière.

Le couple se croit victime, comme tant d'autres, de la volonté de Donald Trump de sévir en matière d’immigration. Depuis que le président est au pouvoir, les arrestations liées à l'immigration ont augmenté de 42 %.

Il s'est présenté comme un sauveur, disant vouloir rebâtir l'Amérique. Mais en fait, il représente une certaine race qui veut redonner sa grandeur à l'Amérique, seulement pour eux et personne d'autre. C'est le danger de son idéologie. Amer Adi

Une cible facile

Son épouse pense que son mari était une cible facile pour un coup de publicité.

« Ce que je veux dire par cible facile, c'est que c'est un homme d'affaires, il ne se cache pas, il n'est pas venu en sautant par-dessus un mur. Ils savent où il est. Pendant 29 ans, il s'est présenté à chaque rendez-vous. Il était un exemple facile. Le laisser partir volontairement, en disant au revoir à tout le monde, cela n'aurait pas servi leur cause. Ils voulaient en faire un exemple et l'humilier. »

Amer Adi s'était bâti une vie à Youngstown, en Ohio, une ville dont l'économie a été durement éprouvée au cours des dix dernières années.

Propriétaire de commerces au détail, le Palestinien est devenu ce que le représentant au Congrès Tim Ryan décrit comme un « pilier de la communauté ». Une communauté qui s'est largement mobilisée pour faire éviter son expulsion.

Depuis 2009, Amer Adi a échappé à l'expulsion en grande partie grâce au dépôt de projets de loi privés du représentant Ryan, ce qui assurait à M. Adi de rester au pays durant le traitement de son dossier. Mais il lui est devenu impossible de rester depuis que Donald Trump dirige le pays.

Il y a tellement de gens dans la même situation! Amer Adi

« Je dirais que nous sommes des milliers et des milliers. Nous étions des membres à part entière de notre communauté, nous travaillions, nous payions nos impôts. Je suis fier d'avoir embauché au cours de ma vie aux États-Unis des centaines de personnes qui elles aussi payaient leurs impôts. Mais soudainement, je suis devenu un criminel. »

« Notre famille est brisée à cause de la décision qu'ils ont prise avec mon mari. J'ai laissé quatre filles derrière et une entreprise. J'étais déchirée entre les laisser et venir ici pour être avec lui. Mon gouvernement m'a déçue, » déplore Fidaa Musleh.

Le couple ne baisse pas les bras et espère pouvoir retourner vivre un jour en sol américain. Vers une Amérique qu'Amer Adi reconnaît moins aujourd’hui, mais qui le fait toujours rêver.

« Que cette administration prenne telle ou telle décision, Youngstown est ma ville, les États-Unis sont mon pays, je suis un citoyen américain. Ce n'est pas qu'un document. J'espère que Donald Trump et son administration comprennent ça », dit Amer.

Ses yeux s'embrument et sa voix se casse lorsqu’il poursuit : « c'est toute ma vie, ça fait partie de moi. C'est ma famille, ce sont mes commerces, c'est moi. C'est cruel, ce qu'ils font. »

Actuellement, on estime à un peu plus de 11 millions le nombre d’immigrants illégaux vivant aux États-Unis et risquant l'expulsion, soit 3,5 % de la population du pays.