Des francophones veulent sauver la plantation Bugnet

Un texte de Héloïse Rodriguez

La plantation appartenait au célèbre horticulteur et promoteur de la francophonie George Bugnet, mais son patrimoine est menacé depuis quelques années. Située près de Rich Valley au nord-ouest de la capitale, elle est depuis les années 1980 sous la tutelle du service provincial qui gère les ressources historiques.

Malgré la protection du gouvernement, ce terrain, qui se trouve à près de 1 kilomètre de la route la plus proche, est en train de se faire envahir par les mauvaises herbes, explique la présidente de la société historique francophone de l'Alberta, Claudette Roy.

« La chose la plus importante qui presse c'est l'accès, parce qu’il y a des caraganas [une mauvaise herbe] qui sont en train de détruire des pins qui sont encore en vie. Il y a des porcs-épics en train de manger les arbres, alors il faut faire des choses dans un avenir assez proche », précise-t-elle.

Juliette Champagne, une historienne, renchérit sur l’urgence de la situation : « C’est vraiment la dernière heure maintenant. »

Cette plantation est dans une situation vraiment précaire. Un coup de foudre et ça passe au feu. Juliette Champagne, historienne

Des arbres rares

Français d'origine, George Bugnet a immigré en Alberta en 1905. Cet homme à tout faire a été journaliste, écrivain et horticulteur. Il est notamment connu pour avoir créé des variétés de roses adaptées au climat albertain.

Il y a une centaine d’années, George Bugnet a semé les graines de pins de la variété Lagoda, qui proviennent de Russie, sur sa plantation.

Sur les 90 arbres plantés il y a 100 ans, il en reste seulement 35, selon le géographe retraité Victor Labelle. Il affirme que ce serait une grande perte s'ils disparaissaient, car ils ne se retrouvent presque nulle part ailleurs.

Ces arbres ont une valeur génétique parce qu’il n'y en a pas d'autres qui sont plantés. Victor Labelle, géographe retraité

« Il y en a à d'autres endroits dans la province, mais on ne peut pas les localiser, on ne sait pas où ils sont, les records ont été perdus, donc il est impératif que ces arbres soient préservés », explique-t-il.

D’ailleurs, ces arbres ont récemment attiré l’attention des Islandais, qui s’intéressent à cette variété rare de pin.

Sauver la plantation

Les francophones espèrent donc agir avant que ce soit trop tard. La priorité serait d’abord de créer une route pour que ce soit plus facile de se rendre à la plantation et ensuite, un jour, de le rendre accessible pour le public.

« On espère qu'en montrant que la francophonie albertaine s'y intéresse, peut-être que ça pourrait avoir un effet », dit Juliette Champagne.

Un groupe de francophones se sont rencontrés ce matin pour discuter de l'importance de préserver le site historique de la plantation Bugnet. Photo : Radio-Canada

Matthew Wangler, le directeur du service de gestion des ressources historiques du gouvernement de l'Alberta, se montre optimiste.

« On travaille tous ensemble pour essayer de résoudre ce problème qui dure depuis longtemps et je trouve qu'il y a eu beaucoup de progrès aujourd'hui avec la réunion, dit-il. On se concentre en ce moment sur les besoins immédiats, c’est-à-dire défricher la nature et régler le problème de l’accès ».

À plus long terme, on aimerait transformer ça dans un endroit pour les gens de cette région et pour l’ensemble de l’Alberta. Matthew Wangler, le directeur du service de gestion des ressources historiques du gouvernement de l'Alberta

Mais selon Matthew Wangler, cela pourrait prendre des années avant que ce projet se concrétise, car le financement pose problème.

« On a examiné plusieurs options, par exemple d’installer une clôture tout autour pour régler le problème des porcs-épics, mais c’est incroyablement cher, environ 100 000 $, alors on étudie des variations de ça qui pourraient quand même protéger les arbres, mais qui ne coûteront pas autant », explique-t-il.

La prochaine étape est la création d'un groupe de travail, qui pourra étudier la meilleure manière de préserver ce terrain avec les ressources disponibles, dans l'espoir que les Albertains puissent un jour visiter ce site qui fait, après tout, partie de leur patrimoine.