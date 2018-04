Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Maude Rivard

Cette idée germait depuis déjà quelques années dans la tête des propriétaires de la microbrasserie, raconte un des cofondateurs, Philippe Gauthier.

En effet, quoi de plus gaspésien que de l’eau de mer? C’est donc à bord du bateau d’un pêcheur de homard que Philippe Gauthier est parti au large à la recherche d’un lieu où puiser l’eau « la plus pure possible ».

L’eau a été ensuite ramenée à la microbrasserie et filtrée. La première cuvée était plutôt décevante parce trop… salée. La seconde cuvée a permis d’équilibrer la recette. De 40 % d’eau salée dans la version de départ, la Gose-sur-Mer en contiendra au final 18 %.

La Gose est un type de bière d’origine allemande fabriquée avec l’eau très minéralisée de la rivière Gose. Ces bières étaient toujours de ce fait un peu salées.

Tombée dans l’oubli, la Gose est de retour en Allemagne, mais aussi ici au Québec avec l’engouement pour les bières des microbrasseries. Le Temps d’une pinte de Trois-Rivières ou Les Trois Mousquetaires de Québec ont aussi concocté leur version de bière à l’eau salée.

Photo : Radio-Canada

Celle à l’eau de mer du Naufrageur présente, selon Philippe Gauthier, un bon équilibre entre le salé et le sûr. « Elle va chercher des goûts de pêche, d’abricot. Elle est en même temps très fruitée, c’est très agréable », souligne M. Gauthier.

Avec 4,2 % d’alcool, la Gose-sur-Mer s’avère une bière légère, mais aussi très désaltérante.

Cette bière unique sera disponible pour le moment en quantité limitée puisque cette première cuvée était de 3500 litres seulement. D’autres cuvées seront brassées pour la saison estivale.