300 000 $ pour favoriser la transmission du savoir autochtone

Ce soutien financier au projet « À l'écoute de la sagesse de Niokominanak » (« grands-mères » en atikamekw) vise à favoriser la transmission des savoirs historiques et culturels des femmes aînées des communautés autochtones aux jeunes filles de leurs communautés.

La présidente de Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel, se réjouit de l’appui du gouvernement, sur le plan tant financier que social.

« Je suis très heureuse de la reconnaissance et de l’acceptation du projet », a-t-elle affirmé lors d'un entretien avec Radio-Canada.

La réalisation de cet ambitieux projet expérimental s’échelonnera sur trois ans. Viviane Michel le décrit comme « une grande tournée des nations » qui permettra aux femmes autochtones de « se reconnecter à leur identité ».

Le projet prévoit la tenue de 11 rassemblements autochtones dans autant de communautés. Ceux-ci prendront la forme d'activités intergénérationnelles. Une rencontre est également prévue pour celles qui résident dans la ville de Montréal.

Concrètement, ces rassemblements seront l’occasion de réunir les femmes plus âgées – souvent des grands-mères – avec les plus jeunes, dans un environnement et un contexte qui les mettront à l’aise. Ces rencontres se dérouleront selon les us et coutumes propres à chaque nation afin de créer un climat de confiance, de respect et d’ouverture pour faciliter les confidences. Ces entretiens seront privés.

L'organisme qui représente les femmes autochtones produira une série de documents tirés de ces rendez-vous qui donneront une voix aux femmes autochtones âgées. Ainsi, la mémoire se transmettra en étant bien ancrée dans le réel au contact de ces femmes, puis elle deviendra virtuelle par la diffusion de ces documents d’information et, finalement, elle s’inscrira dans la mémoire collective.

« Ces rencontres seront assez intimes et intenses, promet Viviane Michel. Il y a une méfiance chez les aînées de parler ouvertement sans être observées et sans se sentir en danger à ce qui touche la propriété intellectuelle et culturelle. »

Plus que la parole

Ces rassemblements laisseront une grande place à la parole. Cependant, Viviane Michel indique que l’aspect visuel n’est pas à négliger. Elle évoque la possibilité qu’une femme autochtone âgée puisse raconter, par exemple, comment faire des mocassins en en fabriquant une paire, le geste appuyant la parole.

La culture culinaire sera aussi à l’honneur. En effet, dans chaque rencontre organisée par Femmes autochtones du Québec, « il y a immanquablement des mets traditionnels autochtones », souligne la présidente. Et cette « grande tournée des nations » ne fera pas exception.

Chants et danses ne sont pas exclus, puisque la transmission de la culture peut s’exprimer sous diverses formes.

L’organisme recherche en ce moment une coordonnatrice qui se chargera de mener à bien ce projet : établir les contacts, organiser les rencontres et produire la documentation pour la postérité.

Viviane Michel croit fermement que cette initiative saura mettre en valeur ces femmes autochtones âgées en insistant sur l’importance de l’identité, de la culture, des traditions et des valeurs.

L'aide du gouvernement du Québec est accordée dans le cadre du programme « Québec ami des aînés », dans son volet expérimental.