Une version antérieure du présent texte contenait des imprécisions par rapport aux montants des contrats octroyés à la firme PSY-COM après l’arrivée de Chantale Cyr dans son poste de directrice générale de la Commission scolaire Rives-du-Saguenay. Le texte a donc été modifié afin de refléter le montant total des contrats octroyés à cette firme pour l’année financière 2016-2017, sans égard à l’arrivée de madame Cyr. Cette nouvelle version du texte inclut également la réaction de ceux qui sont impliqués et qui ont accepté de nous faire part de leur point de vue. Nos excuses.

Frais juridiques

Selon un document obtenu en vertu de la Loi d'accès à l'information, la CSRS a payé 492 147 $ à la firme Langlois Avocats de Québec, durant l’année financière 2016-2017. L’entreprise soutient que moins de 300 000 $ représentent des honoraires relatifs à des relations de travail et autres procédures judiciaires. La différence, d’environ de 200 000 $, a été versée à une firme juricomptable pour mener l'enquête commandée par le conseil des commissaires sur des décisions prises par la présidente Lyz S. Gagné en 2014.

Les conclusions ont été livrées à huis clos en juin 2017. Selon nos informations, elles n'ont permis d'identifier aucune malversation et aucun blâme n’a été formulé.

Des consultants externes

Même si les commissaires que nous avons joints ou l’ex-président Antonin Simard ont refusé de nous accorder une entrevue, des sources confirment que le conseil des commissaires était au fait et en accord avec les contrats octroyés de gré à gré à des consultants privés. Au total, 265 409 $ leur ont été accordés durant l’année financière 2016-2017.

Les consultants avaient notamment le mandat d’embaucher des cadres, donner des formations ou faire passer des tests psychométriques.

Parmi ces consultants, on retrouve le Groupe Psy-Com dont le montant des contrats a plus que doublé en un an pour atteindre 171 391 $ en 2016-2017, selon les données de la commission scolaire. C’est à la recommandation de cette firme que les commissaires ont embauché Chantale Cyr à titre de directrice générale en juillet 2016.

Le président et consultant principal de Groupe Psy-Com, le psychologue Gilles Vachon, assure qu’il n’y aucun lien de cause à effet entre l’embauche de Mme Cyr et l’octroi de contrats supplémentaires à son entreprise, qui avait déjà des contrats avec la CS depuis plusieurs années.

Est-ce que c’est un retour d’ascenseur? La réponse est non. Ce serait malicieux de le voir comme ça. Gilles Vachon, président et consultant principal Psy-Com

Retour sur une gestion de crise

Gilles Vachon soutient qu’il jouit d’une expertise reconnue en matière de gestion et de gouvernance et que la Commission scolaire vivait de profondes difficultés à cet égard lorsqu’il a été mandaté pour intervenir, avant même l’arrivée de Chantale Cyr.

« Il y avait matière à redressement, pas juste un petit peu. Certains cadres ne payaient pas les frais de service de garde pour leurs enfants, vous m’expliquerez pourquoi? Il y avait beaucoup de choses bizarres », raconte M. Vachon.

Gilles Vachon a également dû conseiller la commission scolaire durant une période difficile marquée par la mort tragique du directeur général Stéphane Côté, en mars 2016.

Au fil du temps, Gilles Vachon affirme que son mandat s’est étendu bien malgré lui, jusqu’à faire de la gestion de conflits et de problèmes personnels.

« Mon mandat, quand est-ce qu’il commence, quand est-ce qu’il finit? Je n’ai jamais eu de mandat aussi bizarre que ça dans ma vie », ajoute-t-il.

D’autres consultants, dont Daniel Ouimet, spécialisé en leadership organisationnel, et François Massé, spécialisé en mise en place de communautés d’apprentissage, ont aussi travaillé à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay l’an dernier.

« Ce que j’ai découvert était vraiment inquiétant, dit Daniel Ouimet. Par exemple, aucune direction d’école secondaire n’était capable de me dresser l’évaluation des besoins de leurs élèves. »

Selon lui, son intervention en réorganisation du travail a permis de récupérer plus de 17 000 heures en services aux élèves.

François Massé estime aussi que la CSRS est plus performante grâce aux éléments qu’il a mis en place.

Fin des contrats

Ces trois consultants ne font plus du tout affaire avec la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, depuis l’automne dernier.

« Je ne retournerai jamais là », lance Gilles Vachon de Psy-Com. « J’ai eu un choc de valeurs avec le conseil des commissaires », ajoute Daniel Ouimet. Il dit avoir été témoin, entre autres, d’un geste irrespectueux de la nouvelle présidente Liz S. Gagné à l’endroit de Chantale Cyr, lors d’une rencontre publique au printemps dernier.

Mme Gagné, qui a été présidente de la CSRS de 1990 à 2014 et réélue au printemps 2017, se défend catégoriquement d’avoir été irrespectueuse. Quant aux contrats de consultants, elle précise qu’ils ont été octroyés alors qu’elle n’était plus présidente, mais elle considère que la commission scolaire n’a pas besoin de services de consultation externe.

Quand on arrive à la fin d’une année financière avec des mandats spéciaux de près de 900 000 $, il faut se resserrer. Ce n’est pas normal. Liz S. Gagné, présidente de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

De son côté, le syndicat de l’enseignement du Saguenay juge qu’il s’agit de gaspillage de fonds publics.

« C’est regrettable, c’est de l’argent qu’on aurait pu mieux utiliser, par exemple pour ouvrir des classes pour donner du service aux élèves », souligne la présidente Aline Beaudoin.

Tous les consultants interrogés réitèrent que leurs services se sont, au contraire, traduits par des réussites indéniables en matière d’apprentissage et de services aux élèves.

Départ de Chantale Cyr

Le conseil des commissaires, qui a pourtant approuvé le travail de la directrice générale l’an dernier, a finalement résilié formellement le contrat de Chantale Cyr le 14 mars 2018, alléguant un « écart de gestion » et « inconduite ». Les faits reprochés n’ont pas été précisés publiquement.

Avant cette date, Mme Cyr était en congé de maladie. Invitée à donner sa version des faits, elle n’a pas donné suite à la demande d’entrevue de Radio-Canada.

Elle porte maintenant la décision du conseil des commissaires devant le Tribunal administratif du travail et menace de poursuites judiciaires ceux qui ont sali sa réputation.

Entre-temps, l'enquête ministérielle, déclenchée en octobre 2017 pour examiner la gouvernance et la gestion de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay se poursuit.

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a même nommé une accompagnatrice le 23 janvier 2018 pour rétablir le bon fonctionnement de l'organisation.