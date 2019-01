Eddy vit depuis plus de 25 ans avec la maladie de Lou Gehrig

« C'est comme si j'étais dans un trou et qu'à tous les jours, une personne met une pelletée de sable sur moi. » Voilà comment Eddy Lefrançois décrit la maladie incurable qui l'afflige depuis bientôt 26 ans. « Un long 26 ans! » tient-il à préciser.

Un texte de Mathieu Grégoire

Eddy Lefrançois est mort le 4 janvier 2019 de complications d'une pneumonie à l'hôpital de Wawa, en Ontario. Ce portrait a été mis en ligne en mars 2018.

Quiconque vit aussi longtemps avec la sclérose latérale amyotrophique (SLA) a tous les droits d’insister sur ce genre de précisions. L’espérance de vie typique des personnes atteintes de la SLA, aussi connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig, est habituellement de 2 à 5 ans.

Eddy Lefrançois travaillait comme enquêteur privé à Ottawa avant de recevoir son diagnostic de sclérose latérale amyotrophique, en 1992. Photo : Raymond Lefrançois

Eddy Lefrançois, qui a reçu son diagnostic à l'âge de 22 ans, a vécu plus longtemps avec la SLA que sans elle. Il a graduellement perdu l’usage de ses bras et de ses jambes. Sa capacité pulmonaire a aussi sévèrement été affectée, rendant ainsi le simple fait de parler plus difficile.

Si la voix d’Eddy est aujourd’hui plus faible, le message qu’il porte inspire tout le contraire, selon ceux qui le côtoient dans son petit village de Dubreuilville, dans le Nord-Est de l’Ontario.

Eddy Lefrançois Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

À lire aussi : Une douche froide pour l'avancement de la recherche contre la SLA

Parcours atypique

Eddy Lefrançois dit n’avoir jamais accepté son diagnostic de sclérose latérale amyotrophique, mais avoir plutôt « appris à vivre avec » la maladie.

Il aura fallu tout de même quelques années à Eddy avant qu’il ne savoure pleinement la vie malgré l’adversité.

Son ami d’enfance Patrice Dubreuil croit avoir joué un rôle dans ce changement d’attitude. Il a recommandé à Eddy de dresser une liste de choses qu’il aimerait accomplir avant son décès. Aujourd’hui, Eddy se plaît à ajouter des items à sa liste de souhaits, sa bucket list comme il l’appelle, alors qu’il a déjà presque tout réalisé ce dont il rêvait.

Début de la gallerie de 5 item s. Appuyer sur le bouton pour passer la gallerie. Image / de 5 Mettre le carousel en mode plein écran Voir l'image précédente Voir l'image suivante Eddy Lefrançois et ses amis, Patrice Dubreuil et Eric Lévesque posent devant l'hôtel Bellagio de Las Vegas. Photo : Patrice Dubreuil Eddy Lefrançois a longtemps rêvé de visiter Central Park à New York. Son rêve est devenu réalité en juillet 2015 alors qu'il y est allé en compagnie de sa soeur Lise. Photo : Lise Michaud Amateur de hockey, Eddy Lefrançois s'est rendu à Edmonton pour assister à une partie des Oilers. Photo : Aucune/Guy Lefrançois Eddy Lefrançois profite d'un privilège en regardant l'entraînement matinal des Oilers d'Edmonton à Rexall Place avant le match auquel il assistera en soirée. Photo : Aucune/Guy Lefrançois Une petite chapelle au pied des Alpes italiennes. Un paysage bucolique qu'Eddy Lefrançois rêvait de voir. Photo : Aucune/Eric Lévesque Eddy Lefrançois et ses amis, Patrice Dubreuil et Eric Lévesque posent devant l'hôtel Bellagio de Las Vegas. Photo : Patrice Dubreuil Eddy Lefrançois et ses amis, Patrice Dubreuil et Eric Lévesque posent devant l'hôtel Bellagio de Las Vegas. Photo : Patrice Dubreuil

Eddy Lefrançois a longtemps rêvé de visiter Central Park à New York. Son rêve est devenu réalité en juillet 2015 alors qu'il y est allé en compagnie de sa soeur Lise. Photo : Lise Michaud

Amateur de hockey, Eddy Lefrançois s'est rendu à Edmonton pour assister à une partie des Oilers. Photo : Aucune/Guy Lefrançois

Eddy Lefrançois profite d'un privilège en regardant l'entraînement matinal des Oilers d'Edmonton à Rexall Place avant le match auquel il assistera en soirée. Photo : Aucune/Guy Lefrançois

Une petite chapelle au pied des Alpes italiennes. Un paysage bucolique qu'Eddy Lefrançois rêvait de voir. Photo : Aucune/Eric Lévesque Fin de la gallerie de 5 item s. Appuyer sur le bouton pour retourner au début du gallerie.

Qui aurait cru?

Eddy Lefrançois accompagne souvent les membres de sa famille et ses amis dans leurs activités. Ses albums-souvenirs illustrent bien qu’avec un peu d’imagination tout semble possible.

Début de la gallerie de 4 item s. Appuyer sur le bouton pour passer la gallerie. Image / de 4 Mettre le carousel en mode plein écran Voir l'image précédente Voir l'image suivante La SLA n'empêche pas Eddy Lefrançois de faire du tube nautique. Photo : Aucune/Guy Lefrançois Même en fauteuil roulant, Eddy Lefrançois s'adonne à la pêche. Photo : Aucune/Eric Lévesque Eddy Lefrançois accompagne les membres de sa famille au lac pour une baignade. Photo : Aucune/Joanne Beaupré Eddy Lefrançois suit ses amis et sa famille un peu partout, même en VTT. Photo : Aucune/Eric Lévesque La SLA n'empêche pas Eddy Lefrançois de faire du tube nautique. Photo : Aucune/Guy Lefrançois La SLA n'empêche pas Eddy Lefrançois de faire du tube nautique. Photo : Aucune/Guy Lefrançois

Même en fauteuil roulant, Eddy Lefrançois s'adonne à la pêche. Photo : Aucune/Eric Lévesque

Eddy Lefrançois accompagne les membres de sa famille au lac pour une baignade. Photo : Aucune/Joanne Beaupré

Eddy Lefrançois suit ses amis et sa famille un peu partout, même en VTT. Photo : Aucune/Eric Lévesque Fin de la gallerie de 4 item s. Appuyer sur le bouton pour retourner au début du gallerie.

Je peux faire n’importe quoi, je le fais différemment. C’est tout! Eddy Lefrançois

À l’automne 2017, Eddy a abattu lui-même un chevreuil à l’aide d’une arbalète adaptée.

Début de la gallerie de 4 item s. Appuyer sur le bouton pour passer la gallerie. Image / de 4 Mettre le carousel en mode plein écran Voir l'image précédente Voir l'image suivante Eddy Lefrançois repousse les limites et se prépare à chasser le chevreuil à l'aide d'une arbalète adaptée. Photo : Aucune/Patrice Dubreuil Tube à la bouche, Eddy attend patiemment qu'un chevreuil fasse l'erreur de se pointer devant lui. Photo : Aucune/Patrice Dubreuil Bien camouflés dans leur cache de chasse, Eddy et ses complices se préparent pour le moment fatidique. Photo : Aucune/Patrice Dubreuil Entouré de ses amis, Eddy Lefrançois pose fièrement avec l'un des chevreuils qu'il a lui-même abattu à l'aide de son arbalète adaptée. Photo : Aucune/Patrice Dubreuil Eddy Lefrançois repousse les limites et se prépare à chasser le chevreuil à l'aide d'une arbalète adaptée. Photo : Aucune/Patrice Dubreuil Eddy Lefrançois repousse les limites et se prépare à chasser le chevreuil à l'aide d'une arbalète adaptée. Photo : Aucune/Patrice Dubreuil

Tube à la bouche, Eddy attend patiemment qu'un chevreuil fasse l'erreur de se pointer devant lui. Photo : Aucune/Patrice Dubreuil

Bien camouflés dans leur cache de chasse, Eddy et ses complices se préparent pour le moment fatidique. Photo : Aucune/Patrice Dubreuil

Entouré de ses amis, Eddy Lefrançois pose fièrement avec l'un des chevreuils qu'il a lui-même abattu à l'aide de son arbalète adaptée. Photo : Aucune/Patrice Dubreuil Fin de la gallerie de 4 item s. Appuyer sur le bouton pour retourner au début du gallerie.

Pour souligner le fait d’avoir vécu 25 ans avec la SLA, Eddy s’est offert un saut dans un simulateur de chute libre.

Par son attitude et ses gestes, Eddy Lefrançois inspire ses proches.

Patrice Dubreuil, ami d'Eddy Lefrançois Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Faire mentir les pronostics

La résilience d’Eddy Lefrançois fait mentir tous les pronostics. Lors de son voyage à Las Vegas en 2013, Eddy s’est fait tatouer ce qu’il appelle sa « date d’expiration » : 04-97 pour avril 1997, soit 5 ans après son diagnostic.

« Ce n’est pas parce qu’on a une espérance de vie que la vie s’arrête, pas pour moi » lance avec aplomb l'homme de 48 ans.

Chaque fois qu’il regarde son tatouage, il se considère chanceux d’être encore en vie. Et avec cette chance vient, à ses yeux, une certaine forme de responsabilité. Celle d’aider ceux moins chanceux que lui.

Sur son avant-bras gauche, Eddy Lefrançois porte un tatouage symbolisant ce qu'il appelle sa « date d'expiration ». Après son diagnostic de la SLA en 1992, le pronostic voulait qu'il s'éteigne au plus tard en avril 1997. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Pour y arriver, il a formé un groupe de bénévoles de Dubreuilville qui oeuvre sous le nom Let’s Roll Out ALS. Les membres se rencontrent régulièrement pour organiser des activités de financement au profit de la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, une façon de faire un pied de nez à la maladie en contribuant à son éventuelle éradication.

L’an dernier, le groupe Let’s Roll Out ALS a remis un don de plus de 52 000 $ à SLA Canada. Un montant titanesque si l’on tient compte qu’il a été recueilli principalement auprès des résidents de Dubreuilville, un village d’à peine 600 âmes.

Nombreuses voitures à Dubreuilville arborent le modus vivendi d'Eddy Lefrançois. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Dans les rues et commerces de Dubreuilville, on voit des autocollants Let’s Roll un peu partout. Eddy Lefrançois profite d’un appui indéfectible de sa communauté.

Croisé à l’aréna, le directeur des services de loisirs et de la culture du canton considère qu’il ne s’agit là que d’un retour d’ascenseur.

Il est toujours prêt à nous aider. Des fois on a de la misère avec nos sites web pour les associations et Eddy est toujours là pour nous donner un coup de main et des conseils. Réjean Raymond, directeur des services de loisirs et de la culture, Corporation du Canton de Dubreuilville

Une portée internationale

L’optimisme et la fougue d’Eddy Lefrançois lui ont valu en 2016 une invitation de SLA Canada à devenir officiellement l’un des ambassadeurs de l’organisme.

Son rôle consiste entre autres à aider l’organisation à orienter ses efforts de sensibilisation auprès des Canadiennes et Canadiens et à prononcer des conférences. À titre d’ambassadeur, il contribue également aux stratégies derrière les campagnes de financement de l’organisme.

Eddy Lefrançois multiplie aussi les publications sur les médias sociaux afin de mieux faire connaître la maladie et les avancées en matière de recherche. Ses efforts le font connaître de plus en plus auprès des personnes atteintes de la SLA à travers le monde.

Chaque jour, Eddy Lefrançois répond aux questions de personnes d'un peu partout au Canada, aux États-Unis et en l'Europe qui l'interrogent sur la SLA. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Chaque semaine, une à deux nouvelles personnes entrent en contact avec lui. Ses correspondants viennent d’un peu partout au Canada, aux États-Unis et en Europe. La plupart le questionnent sur la maladie et tentent d’obtenir un certain réconfort auprès de cet homme qui semble être plus fort qu’elle.

Un contact à la fois, un message à la fois, Eddy cherche ainsi à changer les choses.

Que peut-on souhaiter à celui qui repousse chaque jour son rendez-vous avec la mort? « Un traitement pour les autres personnes diagnostiquées », de répondre celui qui semble ne penser qu’au bonheur des autres.

Inutile d’insister, il vous dira :