Un texte de Jacaudrey Charbonneau

Alors qu’on prédisait la mort du livre papier il y a quelques années avec l’avènement du numérique, plusieurs acteurs de l’industrie littéraire constatent plutôt le phénomène inverse. Une passion transmise de génération en génération

« Je me souviens quand mon grand-père m'asseyait sur le côté d'une presse en fonction et on regardait la symphonie du papier recevoir son encre », se souvient André Gauvin, qui est la quatrième génération à la tête de l’entreprise Gauvin.

À lire aussi : Gatineau, plaque tournante de l’impression littéraire

Fondée en 1892 , Imprimerie Gauvin se spécialise dans la manufacture de livres à couverture souple et imprime plus d’un million de livres par année. À travers le temps, l’entreprise a dû traverser plusieurs crises.

En 2009, André Gauvin raconte avoir craint pour son entreprise au moment où le numérique gagnait en popularité.

« J’ai fait une crise cardiaque. Il y avait beaucoup de stress, mais on a réussi à trouver une solution pour s’adapter », raconte-t-il. Cette solution repose entre autres dans l’acquisition de nouveaux équipements et le déménagement de l’entreprise dans une nouvelle usine.

L’entreprise familiale a d’ailleurs obtenu une aide financière, notamment des gouvernements fédéral et provincial afin d’assurer cette transformation.

Avant il fallait produire 500, 600, 700 livres par commande pour arriver à un prix unitaire qui était intéressant pour l'éditeur. Désormais on peut le faire avec 100, 200 copies pour arriver au même coût unitaire. André Gauvin, PDG Imprimerie Gauvin

Le livre papier n’a pas dit son dernier mot

Selon André Gauvin, on assiste à une stagnation de la consommation des livres numériques. « Les dernières statistiques que j’ai consultées démontrent que le marché du livre papier a monté de 7 %, alors que le livre numérique a progressé de seulement 3 % », explique-t-il.

Le choc numérique a bouleversé une panoplie d'industries, mais des libraires et des éditeurs constatent aujourd’hui une remontée en popularité du livre papier.

« Ça va très bien », lance Carl Bessette, coéditeur aux Éditions de l’écrou. « En fin de compte, ce que les gens consomment de nous, ce ne sont pas nos photos sur instagram, ce sont les livres qu'on vend. Puis, tout ça sert à encourager la lecture. Le livre reste le même et les gens ne pourraient jamais avoir une expérience comme on leur offre avec autre chose que le livre », a-t-il lorsque rencontré au Salon du livre de l’Outaouais.

Carl Bessette, coéditeur aux Éditions de l’écrou Photo : Radio-Canada

Jean-Philip Guy, copropriétaire de la Librairie du soleil abonde dans le même sens. « C’est un peu comme le retour du vinyle. Le vinyle, c’est ce qui a duré dans l’industrie de la musique parce que c’est un support matériel qui offre une plus-value. C’est la même chose avec le livre papier », conclut-il.

La rareté du papier : l’autre défi

La fin de l’impression de journaux a engendré la fermeture de plusieurs usines à papier. André Gauvin concède aussi devoir conjuguer avec cette nouvelle réalité.

« Il y a seulement deux moulins de papier au Canada qui font du papier fin. Pour cette raison, on est contraint de se procurer certains types de papier aux États-Unis », affirme-t-il.

Cependant, André Gauvin assure qu’il n’achètera jamais de papier en Chine. « C’est contre nos principes d’acheter du papier chinois! On n’a aucune idée de leur réglementation en terme d’exploitation des forêts, etc. », confie l'entrepreneur.

Ce fleuron de l'Outaouais a tout de même réussi à s'imposer aux États-Unis, en Europe et ailleurs au pays, mais a surtout réussi à perdurer pendant plus d'un siècle.