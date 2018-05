Mariem est éducatrice en jeune enfance. Elle travaille à la garderie de Saint-Laurent, au Manitoba, tout en poursuivant ses cours à l'Université de Saint-Boniface. Son mari et elle sont arrivés au Manitoba il y a trois ans. Chaque fin de semaine, elle cuisine un plat traditionnel, car elle aime conserver les traditions. Cette recette de poisson au riz prend au moins trois heures à cuisiner. Mariem le prépare une fois par mois pour le plaisir de sa famille et en plus, cela lui donne deux à trois autres repas. Elle utilise toujours la même recette de base, mais varie un peu les légumes selon ce qu'elle trouve au marché.

Un texte de Colombe Fortin

Les ingrédients

1 chanos (poisson) (milk fish)

1 pampano (poisson un peu rond)

20 gr, poisson séché (n'importe quelle sorte, congelé)

1 chou vert (moyen)

3 oignons verts

1 courge musquée (moyenne)

2 petites aubergines

1 navet

1 poivron vert

2 piments jalapenos verts forts

2 piments habanero très forts (rouges, ronds)

1/4 tasse, persil frais

120 ml (4 c. à soupe), pâte de tomates

250 ml (1 t.), huile de canola

1 oignon jaune

1 gousse d'ail

piments chili séchés au goût

2 feuilles de laurier

15 ml (1 c. à soupe), paprika

sel au goût

15 ml (1 c. à soupe), oignons séchés en flocons

15 ml (1 c. à soupe), ail en poudre

750 ml (3 t.), riz

2 cubes de maggi

30 ml (2 c. à soupe), tamarin

Les poissons

Mariem utilise deux poissons différents, un pampano et un chanos (milk fish), poisson ayant beaucoup d'arêtes. Comme première étape, il faut nettoyer les poissons. Mariem lave la peau du poisson et à l'aide de la lame d'un couteau, elle gratte les écailles. Il faut vider l'intérieur des poissons. Cette étape demande beaucoup de temps.

Les légumes

Il y a beaucoup de légumes dans cette recette. Mariem utile ce qu'il y a à l'épicerie. Normalement, elle ajoute aussi des carottes.

Marien coupe des légumes pour commencer le bouillon. Elle utilise du piment vert, de l'oignon blanc, un piment vert jalapeno fort avec les grains et quelques oignons verts. Les légumes sont hachés grossièrement.

L'huille et les légumes

Dans une grande marmite, elle verse l'huile végétale qu'elle fait chauffer. Mariem ajoute les légumes verts et les laisse cuire à feu moyen.

Les oignons, le poivron et la pâte de tomate

Quand le mélange commence à griller, elle ajoute de la pâte de tomate. Il faut brasser très longtemps afin que rien ne colle au fond du chaudron et que tout se mélange, pour obtenir une belle couleur rouge foncé. C'est une étape importante, car c'est à ce moment que les saveurs se mélangent.

Eau et bouillon

Mariem ajoute l'eau et porte le mélange à ébullition.

Les légumes

Elle coupe une courge musquée dont elle retire les graines et laisse la pelure. Pour cette recette, elle préfère utiliser de petites aubergines, car il y a moins de graines. Quand elle coupe le chou, elle s'assure de laisser les feuilles accrochées au coeur afin qu'elles demeurent ensemble. Les légumes sont coupés en gros morceaux et elle les fait toujours tremper dans de l'eau et les rince abondamment avant de les faire cuire.

Légumes et bouillon

Mariem dépose les légumes dans la marmite. Elle commence par le chou, la courge et tous les légumes plus fermes comme les navets ou carottes si elle en a. Elle ajoute ensuite les aubergines. Il faut ensuite couvrir et laisser cuire les légumes une heure. C'est meilleur si les légumes cuisent doucement et mijotent longtemps.

L'ail et les poivrons

Mariem prépare ensuite les légumes pour la farce des poissons. Dans le bol d'un mélangeur, elle dépose de l'ail, du persil et un poivron vert avec ses graines.

Légumes et épices

Il y a beaucoup d'épices dans cette farce. Aux légumes, Mariem ajoute des flocons d'oignons séchés, du paprika, du piment fort chili, les feuilles de laurier, le sel et l'ail en poudre. Au robot, elle prépare une pâte assez crémeuse avec laquelle elle farcira les poissons.

Poissons et épices

Mariem a coupé en deux le chanos (milk fish) et insère la farce le long de l'arête. Pour le pampano, elle a fait une incision de chaque côté sous la tête et a farci le poisson le long de l'arête. Il faut utiliser beaucoup de farce pour donner de la saveur au poisson. Elle met le reste de la farce de côté, elle en aura besoin plus tard.

Les poissons

Mariem dépose les poissons dans le bouillon, sur le dessus des légumes. Il faut qu'ils soient dans le liquide. C'est à ce moment qu'elle ajoute un cube de maggi. Ce bouillon en cube très concentré donne beaucoup de saveur. Comme il est très salé, elle n'ajoute pas de sel à sa recette. À la fin de la cuisson, elle goûtera et rectifiera l'assaisonnement.

Cuisson du poisson

Mariem ajoute les deux piments rouges Habanero qu'elle retire aussitôt cuits pour ne pas qu'ils se défassent. Elle incorpore la pâte de tomate, ainsi qu'une partie de la farce de légumes et épices qu'elle a mise de côté plus tôt. La texture de ces légumes, semblable à la farce des poissons, fait une différence dans la recette

Le poisson séché

Le poisson séché fait aussi partie de la recette. Comme ce poisson a un goût très puissant, il n'en faut pas beaucoup. Mariem le fait d'abord trempé dans de l'eau chaude pour le réhydrater. Ensuite, elle retire les écailles, coupe le poisson en morceaux et l'ajoute à la recette.

Le poisson au riz

Quand le poisson et les légumes sont cuits, Mariem les retire du chaudron, car elle utilisera le bouillon pour faire cuire le riz.

Le poisson et les légumes

Mariem dépose les poissons dans un plat en verre et les légumes dans un autre. Elle gardera les deux plats au four à basse température pendant la cuisson du riz.

Le tamarin

Pour donner encore plus de richesse à son bouillon, Martiem utilise une petite quantité de tamarin qu'elle laisse fondre dans un peu de bouillon. Cette sauce au tamarin sera servie avec le plat lors de la dégustation.

Le riz

Pour faire cuire le riz, Mariem commence par le rincer à fond plusieurs fois. Elle le laisse tremper dans de l'eau tiède une trentaine de minutes. Une fois égoutté, elle le fait cuire quelques minutes dans le micro-ondes.

Cuisson du riz

Dans le chaudron, Mariem ajoute au bouillon le reste de la farce de légumes réservée. Elle incorpore le riz et le mélange au bouillon. Elle devra le remuer très souvent durant la cuisson. À cette étape, elle ajoute aussi un deuxième cube de maggi. Ce cube de bouillon est parfois très dur, elle le dépose quelques minutes sur le couvert du chaudron afin de le faire ramollir. Il est ainsi plus facile à défaire et se mélange mieux. Il faut faire cuire le riz jusqu'à évaporation complète du liquide. Cela va coller au fond du chaudron et c'est ce qu'elle veut.

Le riz collé.

Quand le riz est cuit, elle laisse cuire un peu la couche de riz qui est collée au fond du chaudron. La saveur est là. Afin de le décoller, elle ajoute une petite partie de la sauce au tamarin. Ensuite elle retire ce riz très croustillant qu'elle déposera sur le dessus du riz dans son plat de service et qui donnera une autre texture à ce mets. C'est d'une saveur exquise. Chacun peut en prendre à son goût.

Plat de poisson au riz

C'est un plat convivial, on le mange à la mauritanienne. Assis par terre en rond autour d'une nappe on partage le même plat. La coutume est de la manger avec ses mains. Comme cette technique était plus difficile pour moi, on m'a donné une fourchette.



Ce plat est délicieux. Tous les petits détails, les petits bouillons aromatisés, les légumes en purées pour la texture, le poisson séché et certainement les piments forts donnent à ce mets un goût exquis.

Tout autour d'un plat on discute de tout, de cuisine et de coutumes. Les arômes et les saveurs de ce plat sont sublimes. Il faut du temps pour le cuisiner, trois heures, mais le résultat est extraordinaire.

Mariem aime cuisiner les recettes de son pays, elle garde ainsi la tradition et peut nous la partager. Ce fut une très belle rencontre.