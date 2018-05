Un texte de Jean-Louis Bordeleau

En conférence de presse aujourd'hui, Jeannot Vich, le président du comité organisateur du Tournoi de volleyball Orange de Sept-Îles a dit s'attendre à dépasser le nombre de 405 équipes participantes par rapport à l'an passé.

Les organisateurs ont également présenté la présidente d'honneur de ce 40e tournoi : la volleyeuse professionnelle, originaire de Baie-Comeau, Marie-Pier Murray-Méthot. Elle s'est remémoré sa participation au tournoi lorsqu'elle avait 15 ans. « Je me souviens que c'était une grande fête, avec des déguisements, des jeux, du sport. C'était vraiment un rassemblement, a-t-elle raconté par vidéoconférence depuis la Suisse où elle habite. Je me souviens aussi des quartiers d'orange après les matchs! »

Jeannot Vich, président du comité organisateur du Tournoi de volleyball Orange de Sept-Îles, en studio à Radio-Canada Côte-Nord Photo : Radio-Canada/Kim Bergeron

Jeannot Vich a souligné l'apport de ce tournoi dans le développement des athlètes d'élite. Il explique que les profits du tournoi sont principalement consacrés au soutien des athlètes nord-côtiers. « Depuis 15 ans, on a injecté pas loin d'un quart de million », a-t-il fait valoir.

« Avec le temps, c'est devenu un monstre joyeux », ajoute Jean Masse, promaire de Sept-Îles.

Volet musical et déguisement

Fidèle à l'habitude, le comité organisateur invite les participants et les spectateurs à se déguiser lors du tournoi. Cette année, Jeannot Vich convie les amateurs de volleyball à s'habiller en blanc. « 40e, ce n'est pas un mariage, mais pas loin », blague-t-il.

De plus, le Tournoi offrira des prestations musicales. Parmi les groupes présents, le All Access Band, Embarque et le Maudit Groupe seront de la partie.

On offre autre chose que juste du volleyball. Jeannot Vich, président du comité organisateur du Tournoi de volleyball Orange de Sept-Îles

Le Tournoi de volleyball Orange se tiendra du 3 au 6 mai.