François est chef cuisinier. Il a fait ses études au Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer et à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Depuis maintenant six ans, il reste à la maison avec ses trois enfants. Sa femme, Karine Talbot, est vétérinaire et directrice en santé animale à Hylife. ll adore cuisiner pour sa famille et il a son entreprise de chef cuisinier. On peut faire appel à ses services pour un événement à domicile.



Il partage avec nous une recette de roulades de porc qu'il avait goûtée à Sept-Îles, au Québec. Il l'a modifiée pour lui donner le goût qu'il aime. Son secret : un mélange d'épices qui enrobe le bacon.

Un texte de Colombe Fortin

Les ingrédients pour les roulades Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients



Pour les roulades

1 kg, longe de porc à moitié gelée

tranches de bacon (1/2 tranche par roulade)

250 ml (1 t.), chapelure

120 ml (1/2 t.), parmesan râpé

30 ml (2 c. à soupe), mélange d'épices à l'italienne

15 ml (1 c. à soupe), persil séché

5 ml (1 c. à thé), poudre d'ail

2,5 ml (1/2 c. à thé), poivre blanc

2,5 ml (1/2 c. à thé), paprika

1 oignon vert pour la décoration



La sauce



30 ml (2 c. à soupe), huile d'olive

2 échalotes françaises

2 gousses d'ail

1 piment jalapeno

125 ml (1/2 t.), vin

15 ml (1 c. à soupe), miel

350 ml (1 1/4 t.), demi-glace maison (ou du commerce)

Les épices pour les roulades Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans un petit bol, François dépose toutes les épices.

Le mélange d'épices et chapelure Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

François mélange la chapelure, le parmesan et les épices.

Escalopes de porc Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il utilise une trancheuse à viande pour couper les escalopes. La longe de porc doit être à moitié gelée, ce qui facilite la coupe.

Le bacon et la chapelure Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Sur une planche à découper en plastique, François coupe en deux les tranches de bacon. Ensuite il les enrobe de la chapelure épicée.

Préparation des roulades Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

François dépose deux petites escalopes sur chacune des demi-tranches de bacon et forme de petites roulades.

Les roulades Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour faire cuire les roulades, il utilise une poêle antiadhésive. Il évite ainsi d'utiliser une substance grasse pour la cuisson.

Dans le four préchauffé à 180 °C (350 °F), il fait cuire les roulades de 15 à 20 minutes. Le bacon est grillé et croustillant lorsque c'est cuit.

Échalotes françaises et ail Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour la sauce, François utilise des échalotes et de l'ail, qu'il hache très finement.

Le piment jalapeno Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour donner un peu de piquant, François découpe en petits morceaux un piment jalapeno dont il a retiré les graines.

François Larouche Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

François adore cuisiner, c'est une de ses passions. Grande, claire et fonctionnelle, sa cuisine est celle d'un chef.

Huile, échalote et ail Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans un chaudron bien chaud, il met l'huile d'olive, les échalotes et l'ail.

François aime utiliser les produits locaux. Ici, l'huile dont il se sert provient d'une boutique située à Steinbach, au Manitoba, tout près de chez lui.

Ail et piments. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand les échalotes sont un peu tombées, François ajoute les piments.

Le vin et le miel Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il ajoute le vin blanc et le miel au mélange d'oignon et de piment. Il laisse ensuite réduire le mélange.

Sauce demi-glace Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

François incorpore la demi-glace qu'il avait préparée plus tôt. On peut aussi utiliser des demi-glaces du marché.

François Larouche Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

François aime cuisiner pour sa famille, il modifie les recettes au gré de ses goûts.

Les roulades Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand les roulades sont cuites, il faut les couvrir de papier aluminium pour laisser la viande reposer. Ainsi, le jus se redistribue, et la viande demeure tendre et juteuse. C'est une étape importante.

Les roulades nappées de sauce Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Et voilà! La viande est déposée dans un beau plat de service. François la recouvre d'un peu de sauce. Il ne manque que la décoration, un oignon vert frisé dans de l'eau. Un truc de chef.

Avec la demi-glace, cette sauce est un peu épaisse, très brillante et très gouteuse. C'est délicieux. François sert ce plat accompagné de pommes de terre ou de couscous.