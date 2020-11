Système de paye Phénix : le NPD demande des correctifs et des excuses officielles

Selon le NPD, les répercussions que vivent les fonctionnaires sont trop nombreuses. Annie Guimond, chef de famille monoparentale, fait partie de ces fonctionnaires.

Mme Guimond vit encore quotidiennement avec l'inquiétude de revivre « l'horreur ». Pendant son récent congé de maternité, elle a subi les contrecoups du système de paye Phénix.

À lire aussi :Phénix : nouvelle augmentation du nombre de transactions en attente de traitement

Elle se rappelle avoir vécu une grande période de stress en raison des nombreuses semaines pendant lesquelles elle n'a pas été rémunérée par le gouvernement.

« À un moment donné, il ne me restait tellement plus de sous que je ne savais même pas si mon hypothèque allait passer [...] Finalement, mes payes étaient à l'envers et je ne savais pas ce que j'allais recevoir et, quand j'ouvrais ma paye, il n'y avait rien et c'était les larmes », a témoigné Mme Guimond.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La fonctionnaire Annie Guimont n'a pas été rémunérée pendant de nombreuses semaines, alors qu'elle était en congé de maternité. Photo : CBC / Marc-André Cossette

Même si son congé de maternité s'est terminé en août, elle n'a toujours pas reçu les sommes impayées, ce qui l'empêche de venir à bout des dettes qu'elle a contractées pour effectuer ses paiements hypothécaires et pour nourrir ses enfants.

« Présentement, je suis moins stressée, mais il y a toujours quelque chose qui perdure, parce que les erreurs qu'ils ont faites pendant mon congé de maternité, l'argent qu'ils me doivent, je ne sais pas quand ça va revenir », a souligné la mère de famille.

Des correctifs pour les fonctionnaires

Avec la motion qu'il déposera lundi à la Chambre des communes, le NPD demandera au gouvernement de rémunérer correctement les fonctionnaires fédéraux comme Mme Guimond.

« On doit prendre des actions concrètes ne serait-ce pour qu'un travailleur ou une travailleuse qui travaille 40 heures semaines puisse avoir sa paye de façon mensuelle ou quotidienne avec les bons montants d'argent », a souligné la porte-parole en matière de travail, Karine Trudel.

Le NPD demandera aussi au gouvernement « d'indemniser les employés qui ont souffert, financièrement ou autrement, des ratés de Phénix », peut-on lire dans le texte de la motion. Le Parti veut ainsi faire reconnaître le stress, les problèmes familiaux et psychologiques causés par Phénix que vivent les fonctionnaires mal rémunérés, mais aussi les employés du Centre de paye de Miramichi qui gèrent la majorité des payes des employés de l'État.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Stéphane Aubry est le vice-président de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada. Photo : CBC News / Marc-André Cossette

Une indemnisation réaliste?

L'idée d'une indemnisation est bien accueillie par l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada. Or, établir un processus de compensation équitable risque d'être complexe, croit le vice-président du syndicat.

« Ça va être difficile de quantifier et de dédommager adéquatement les fonctionnaires selon l'impact que ça aura eu sur leur vie, leur situation financière, leur crédibilité, leur état personnel », a expliqué Stéphane Aubry.

Ça va être très difficile d'établir des critères pour bien compenser les fonctionnaires. Stéphane Aubry, vice-président de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

La fonctionnaire Annie Guimond salue l'initiative du NPD, mais espère avant tout retrouver la certitude qu'elle sera rémunérée adéquatement. Étant donné l'ampleur des problèmes qui perdurent, il est un peu trop tôt pour envisager un processus d'indemnisation, selon elle.

« C'est comme quelqu'un qui s'est cassé une jambe et qu'on veut compenser avant qu'elle soit complètement guérie. C'est inconcevable, on ne sait pas si elle va marcher correctement un jour », a imagé Mme Guimond.

Une porte-parole du bureau de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement a fait savoir par courriel que le gouvernement reconnaissait le caractère inacceptable des problèmes causés par Phénix. Le ministère affirme tout faire pour les régler, en poursuivant son travail de collaboration avec les syndicats qui représentent les fonctionnaires, tout en étant ouvert aux suggestions pour trouver des solutions.