Procès Cormier : une manifestation à Montréal pour dénoncer le verdict

Un texte de Laurence Niosi

La jeune fille de la Première Nation Sagkeeng a été retrouvée morte dans la rivière Rouge, au Manitoba, en août 2014. Le principal suspect, Raymond Cormier, avait été accusé de meurtre non prémédité. Un jury l'a acquitté jeudi, faute de preuves suffisantes.

Deux semaines après l'acquittement du fermier blanc qui a tué le jeune Autochtone Colten Boushie, en Saskatchewan, ce nouveau verdict a créé une véritable onde de choc au pays. Des centaines de personnes ont marché dans les rues de Winnipeg et d'Ottawa vendredi pour dénoncer le système de justice canadien que certains jugent à deux vitesses.

À Montréal, la manifestation aura lieu au square Cabot, un lieu de rassemblement pour plusieurs Inuits et membres des Premières Nations.

Nakuset, directrice du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, affirme n'être pas du tout surprise du verdict. « Oh mon Dieu, non. Chaque fois, c'est la même chose. Tu espères chaque fois avoir tort, pour te préparer, mais non », souligne la coorganisatrice de la veille.

La semaine dernière, le Foyer a organisé une veille au centre-ville de Montréal pour honorer la mémoire de Colten Boushie.

« Je sens vraiment le désespoir de partout au pays sur Facebook », ajoute-t-elle.

Samedi sera surtout « une occasion pour la communauté de se rassembler et de pleurer la mort de Tina Fontaine », a souligné Nakuset.

Les manifestants sont encouragés à venir avec leurs « chandelles, [leurs] tambours et [leurs] proches ».

Le groupe contemporain de tambours pow-wow, les Buffalo Hat Singers, offrira une prestation à cette occasion.