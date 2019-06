Israël-Palestine : le dialogue se poursuit

Les discussions se sont poursuivies lundi entre les autorités israéliennes et palestiniennes. Ainsi, le ministre israélien de la Justice Yossef (Tommy) Lapid a rencontré son homologue Abdelkarim Abou Salah et le ministre palestinien chargé des prisonniers Hicham Abdel Razzaq. Ce dernier a plaidé pour la libération de membres du Hamas, affirmant qu'un tel geste renforcerait le gouvernement palestinien.

Mais l'État hébreu refuse de libérer « des combattants qui ont participé à la guerre visant à la destruction d'Israël ». Dimanche, le cabinet israélien s'est entendu pour libérer 350 prisonniers palestiniens, mais aucun d'entre eux n'est un islamiste.

L'Autorité palestinienne a réagi avec circonspection à cet élargissement, rappelant que 6000 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes. Quelque 2500 de ces 6000 ont participé à des attaques anti-israéliennes.



Devant le refus israélien, le Hamas, qui a récemment proclamé une trêve des attaques anti-israéliennes, a mis en garde Israël contre les « conséquences qui pourraient découler du maintien en détention de prisonniers » du Hamas, du Jihad islamique et du Front populaire de libération de la Palestine.

Lutter contre la haine et la violence

De plus, le ministre israélien des Affaires étrangères Sylvan Shalom et le ministre palestinien de l'Information Nabil Amr ont participé à une commission conjointe contre les incitations à la haine et à la violence mise sur pied la semaine dernière.

« Il est nécessaire de prendre la décision stratégique d'abandonner le langage de la haine et de la violence et d'assurer de part et d'autre une éducation favorisant la compréhension et la coexistence », a déclaré le ministre israélien qui a souvent accusé l'Autorité palestinienne d'échouer à mettre fin aux incitations à la violence dans les les médias et les programmes scolaires des Palestiniens.



M. Amr a indiqué pour sa part que ce groupe de travail allait se rencontrer périodiquement pour « définir le concept d'incitation à la violence et de ses manifestations ». Cette question figure sur la « feuille de route », le plan de paix international prévoyant la fin des violences et la création d'un État palestinien d'ici à 2005.

La tension sur le terrain perdure

Ces discussions entre dirigeants palestiniens et israéliens ont eu lieu, alors qu'en soirée une forte explosion a retenti dans une localité au nord-est de Tel-Aviv. Deux personnes ont été tuées. Pour l'instant l'origine de la déflagration reste inconnue.

Par ailleurs, l'armée israélienne a arrêté en Cisjordanie un chef local du Jihad islamique et la mère d'un activistes des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, groupe armé lié au Fatah de Yasser Arafat. Un dirigeant du Jihad islamique a prévenu que ces arrestations pourraient conduire à une rupture de la trêve décrétée le 29 juin par cinq groupes palestiniens et auxquels se sont ralliés dimanche les Comités de la résistance populaire..

À ce sujet, les autorités israéliennes déplorent la poursuite des attaques, même si le nombre d'« alertes aux attentats » a sensiblement baissé, passant de 28 par jour contre 58 avant le début de la trêve.

Enfin, la sécurité palestinienne a affirmé avoir arrêté dans la bande de Gaza, durant la nuit de dimanche à lundi, une jeune fille de 18 ans qui voulait perpétrer un attentat suicide anti-israélien. Une ceinture d'explosifs a été découverte chez la jeune kamikaze potentielle, mais son identité n'a pas été précisée, ni celle de l'organisation au nom de laquelle elle devait perpétrer l'attentat. Elle a été dénoncée par sa famille qui a découvert une lettre dans laquelle la jeune Palestinienne affirmait vouloir « mener une opération suicide ».