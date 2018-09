L'histoire de cette recette remonte au moment où Jasmine était enfant. Elle n'aimait pas les oeufs. Pour lui en faire manger, Liliane et Robert ont décidé d'inventer cette recette d'oeufs jazzés en modifiant une recette trouvée dans un livre de cuisine indienne. La famille Régnier aime la cuisine épicée. Elle s'est initié à la cuisine indienne quand elle habitait Montréal et lors d'un voyage en Inde.





Famille officielle du Festival du Voyageur, famille Régnier Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Être choisis pour devenir la famille officielle du Festival du Voyageur a été pour eux une belle surprise. Ils prennent très au sérieux ce rôle. Ils font depuis longtemps du bénévolat au festival et ils sont très impliqués dans la francophonie.

Robert est informaticien et depuis peu, il apprend à jouer de la mandoline. Liliane est professeur de piano et doula. Pendant longtemps les Régnier ont fait l'école à la maison pour leurs deux filles, mais cette année Jasmine, l'aînée, a choisi d'aller au Collège régional Gabrielle-Roy pour sa 11e année. Elle voulait tenter l'expérience même si elle a beaucoup aimé étudier à la maison. Liliane enseigne toujours à Anne-Sophie qui est en 8e année.

Les deux filles jouent aussi de la musique et participent à des compétitions musicales. Jasmine joue du violon et du piano et Anne-Sophie du violon, du piano et de la guitare. Liliane a plusieurs passions dont la poterie. D'ailleurs, tous les beaux plats que vous verrez dans ce reportage photo, c'est elle qui les a fabriqués. Elle adore aussi le tricot et avec son mari ils font un grand potager. L'été sur leur terrain, il garde des chevaux et Anne-Sophie rêve d'avoir des moutons.

Un texte de Colombe Fortin





Les poules. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

L'une des premières choses que l'on remarque en arrivant chez la famille Régnier à Sainte-Anne-des-Chênes, c'est le beau poulailler rouge. Ils élèvent quelques belles poules pour le plaisir et pour leurs besoins.

Ingrédients pour les oeufs jazzés Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients





8 oeufs

15 ml (1 c à soupe) de gingembre râpé

1 oignon rouge

135 g (1 tasse) de tomates cerises coupées en deux

30 ml (2 c. à table) de coriandre

sel au goût

2 ml (1/2 c. thé) de curcuma (au goût)

5 ml (1 c thé) de cumin (au goût)

jus d'un citron (pour arroser l'avocat)

2,5 ml (1/2 c. thé) de piments forts séchés

75 g (3 c à soupe) de beurre et d'huile d'olive

Accompagnements

tortilla maison à la farine de blé et d'épeautre

2 avocats coupés en quartiers

salade de mesclun

vinaigrette au caribou

Les oeufs Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Casser les oeufs dans un grand bol et les fouetter. Ici on utilise les oeufs du poulailler familial.

Jasmine casse les oeufs. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jasmine casse d'abord les oeufs un à un dans un petit bol avant de les transférer dans le grand bol.

Les oignons rouges Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Liliane, elle, hache finement les oignons qu'elle dépose dans une poêle chaude avec le beurre et l'huile.

Famille Régnier autour de l'ilot de cuisine. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La famille Régnier a cuisiné ensemble la recette et chacun avait ses tâches. Ici, Liliane montre à Anne-Sophie la grosseur qu'elle désire pour le gingembre haché. Il doit être le plus fin possible.

Jasmine et Anne-Sophie Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les deux soeurs ont une belle complicité. Elles aiment cuisiner.

Gimgembre, oignons et huile Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Liliane ajoute aux oignons déjà attendris, le gingembre râpé ainsi qu'un peu d'huile pour faire dorer le tout.

Les épices Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour cette recette, le mélange d'épices est très important. Dans un petit plat, on a déposé, le cumin, le curcuma, les piments forts séchés et le sel. On verse ce mélange sur les oignons. La chaleur de la poêle augmentera le goût des épices qui donnent leur plein potentiel une fois réchauffées.

Les tomates Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Anne-Sophie coupe les petites tomates en deux. Ensuite on les ajoute au mélange d'oignons et d'épices. Il faut les laisser cuire jusqu'à ce qu'elles soient attendries et un peu compotées.

Oeufs et tomates Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand les légumes sont bien cuits, on ajoute les oeufs en brassant continuellement. Il ne faut pas qu'ils cuisent comme une omelette. On veut un style oeufs brouillés. C'est aussi à ce moment que Liliane goûte et rectifie l'assaisonnement si nécessaire.

Persil et oeufs brouillés Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand les oeufs sont prêts, on ajoute une partie de la coriandre hachée. Ce qui reste sert à décorer l'assiette et pour en mettre dans la salade.

Les avocats Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour servir avec les tortillas et le mélange d'oeufs, Robert a choisi de couper des avocats en quartiers.

Les tortillas maison Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les Régnier font eux-mêmes leurs tortillas. Pour l'occasion, Robert a décidé d'en faire une en forme de tuque du Festival du Voyageur!

Robert prépare la vinaigrette à salade. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les voyageurs ont enfilé leurs beaux costumes pour le diner et Robert ajoute un peu de caribou à la vinaigrette pour la salade.

Salade, vinaigrette au caribou Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

L'ingrédient spécial du jour est le caribou afin de souligner le Festival du Voyageur. Il donne un bon goût un peu sucré à la salade.

Les oeufs Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le résultat donne ce que la famille appelle des oeufs jazzés. C'est à la fois délicieusement épicé et très délicat. En plus, servi dans un bol en céramique fait maison, c'est de toute beauté et très appétissant.

Assiette d'oeufs jazzés. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le moins que l'on puisse dire c'est que ce délicieux dîner en compagnie d'une famille très spéciale a été une belle expérience!

C'est dans ce livre que Liliane a déniché la recette qui, après modifications, est devenue les oeufs jazzés pour Jasmine. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les oeufs jazés sont un classique chez les Régnier.

Les costumes des Voyageurs officiels Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour choisir leurs costumes de voyageur, la famille Régnier a rencontré l'artiste-couturière Claire Sparling. Elle leur a proposé que Robert personnifie un guide interprète d'une famille canadienne-française.

Elle a donc choisi des vêtements pour la famille qui se rapportaient à ce métier. Pour leurs robes les filles et Liliane ont eu la possibilité de choisir certains tissus et motifs à leur goût, en respectant l'époque.

Les chapeaux et manteaux sont aussi choisis en fonction des personnages. C'est Claire Sparling qui a confectionné tous les habits. Sur le chapeau de Robert, il y a une longue et belle plume de dinde sauvage qui a été trouvée sur le terrain de la famille Régnier.

C'est une belle tradition de faire connaître l'histoire autour des vêtements et d'une époque qui a touché de près notre histoire francophone.

À lire aussi : Vos meilleures recettes franco-manitobaines : la soupe aux pois des voyageurs

Album de photos