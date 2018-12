Rebecca Schofield, qui a inspiré la campagne #Beccatoldmeto, est décédée

Un texte de Pierre Philippe LeBlanc

« C’est avec un immense chagrin que nous, la famille Schofield, annonçons le décès de notre chère Rebecca. Le samedi soir, 17 février, au Moncton Hospital, Rebecca Schofield est décédée à l’âge de 18 ans, entourée de sa famille », affirme la famille dans une déclaration publiée sur Facebook.

Rebecca Schofield, résidente de Riverview connue sous le diminutif Becca, luttait contre un cancer du cerveau en phase terminale. L’une des choses qu’elle voulait accomplir était de convaincre les gens de poser des gestes de bonté et de les raconter au monde entier sur les réseaux sociaux, avec le mot-clic #Beccatoldmeto. Le phénomène s’est répandu dans le monde.

« Nous espérons que les personnes bienveillantes des quatre coins du monde continueront de trouver des façons d’améliorer le monde, un geste à la fois. Nous souhaitons que l’initiative #Beccatoldmeto se poursuive. Continuez à transformer son rêve en réalité, et notre chère Becca vivra pour toujours. Faites preuve de gentillesse », ajoute la famille Schofield.

La famille indique que la vie de Becca sera célébrée au salon funéraire Cobb’s, à Riverview. La date et l'heure des funérailles n'ont pas encore été fixées.

Deuil dans la communauté

Plusieurs résidents de la région sont touchés par la mort de l’adolescente au grand coeur, dont Gisèle Rioux Roy qui connaissait le mouvement #Beccatoldmeto.

« C’est triste, affirme Gisèle Rioux Roy. Oui, j’avais suivi ça sur Facebook, les bonnes oeuvres qu’elle avait encouragé les gens à faire. Ça s’était répandu pas mal. »

Rebecca Schofield a fait un voyage en train en février 2017. Des gens l'ont salué au passage. Une centaine de personnes l'avaient accueillie à Miramichi, dont les pompiers qui avaient inscrit son mot-clic sur leur camion. Photo : Gracieuseté de Tony Traer

« Elle a fait beaucoup de bien pour beaucoup de monde. Ça nous a fait arrêter et penser. En pensant à elle, on a fait des choses extra pour aider les autres. Je pense qu’elle a fait assez de bien, que ça s’est répandu à beaucoup de places, et que ça va continuer », estime Patsy Gaudet.

« J’espère que c’est un mouvement qui va durer un peu, qui va continuer en son nom », souhaite Shawn Boudreau.

Hommages à Becca Schofield

Le Nouveau-Brunswick célèbre depuis l'an dernier la journée Becca Schofield, qui a lieu chaque année le troisième samedi de septembre.

De nombreuses personnalités lui rendent hommage aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dont le premier ministre Brian Gallant.

Becca a été une source d'inspiration pour des milliers de gens dans le monde. Son exemple de dévouement désintéressé afin d'aider ses semblables tout en faisant face à d'immenses épreuves continuera d'inspirer la population du Nouveau-Brunswick pour les années à venir. Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Karine et moi sommes profondément attristés du décès de Becca Schofield. https://t.co/OvwFWh1HQP pic.twitter.com/zzAl9Y8p82 — Brian Gallant (@BrianGallantNB) 18 février 2018

Le chef de l’opposition, Blaine Higgs, offre ses condoléances à la famille Schofield. « Le courage et la compassion de Becca seront avec nous chaque fois qu’un geste de gentillesse sera fait en son nom », ajoute-t-il.

C’est une triste nouvelle, affirme dans un message Instagram le vice-premier ministre Stephen Horsman. Il demande aussi aux gens d’être gentils les uns avec les autres, car, dit-il, c’était que ce que Becca voulait.

C’est avec tristesse que la famille de la GRC au Nouveau-Brunswick a appris le décès de Becca Schofield. Elle continue à inspirer les gens à poser de gestes de bonté. #Beccatoldmeto pic.twitter.com/yAkAjhxHps — GRC N.-B. (@GRCNB) 18 février 2018

« Continuez à transformer son rêve en réalité, et l’esprit de Becca vivra pour toujours. Faites preuve de gentillesse », dit Dawn Arnold, mairesse de Moncton.

Becca Schofield était une source d’inspiration pour tout le monde, souligne le député de Riverview, Bruce Fitch, dans un message Twitter. Il offre ses condoléances à la famille et ajoute que le mot-clic #Beccatoldmeto rend le monde meilleur.

La grande famille de l'Arbre de l'espoir offre ses plus sincères sympathies à la famille et aux ami(e)s de Rebecca Schofield, qui a perdu son combat contre le cancer. Becca nous a inspirés par sa grande bonté et son profond désir de rendre notre monde meilleur. #Beccatoldmeto — Arbre de l'espoir (@Arbrespoir) 18 février 2018

« Une jeune dame mais une grande âme qui nous quitte beaucoup trop tôt. Merci et repose en paix Rebecca. Sincères condoléances à la famille et ami.es. », exprime sur Twitter Frédérick Dion, directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.