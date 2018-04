La Fondation fransaskoise et Radio-Canada sont dans les locaux de la Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA) jeudi en fin d'après-midi pour présenter la nouvelle formule du Francothon.

Cette année, le Francothon ne se déroulera pas pendant un spectacle unique, mais plutôt pendant toute une semaine, du 23 au 27 avril.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Lancement de la campagne du Francothon 2018 à Prince Albert

Le Francothon s’organisera autour des communautés

C’est sous le thème « Je m’investis dans mon Francothon » que se déroulera l’événement pour sa 22e année d’existence.

Le Francothon s’en vient chez vous. Sylvie Bergeron, coordinatrice du Francothon pour la Fondation fransaskoise.

La Fondation fransaskoise invite les communautés francophones à proposer des activités et des rassemblements qui accompagneront leur collecte de fonds.

« Cette année, la Fondation fransaskoise veut donner la chance à chacun des fonds auxiliaires de s’impliquer dans la collecte de fonds durant la semaine du Francothon », a expliqué Sylvie Bergeron, la coordinatrice du Francothon pour la Fondation fransaskoise.

La Fondation fransaskoise invite les fonds et les communautés à se mobiliser dans cette nouvelle formule. Roger Lepage, président de la Fondation fransaskoise

Radio-Canada se rendra dans les communautés pour couvrir des événements.

« Radio-Canada est un partenaire de longue date et est fière de présenter cette nouvelle formule, qui mettra l’accent sur nos communautés et les fonds, qui sont d’une grande importance pour l’épanouissement de la Fransaskoisie », indique Lynne Ouellet, première chef, programmation générale.

La réalisatrice-coordonnatrice du Francothon à Radio-Canada, Josée Lévesque, a expliqué que les fonds auxiliaires qui participeront au Francothon devront préparer leur centre d'appels, et Radio-Canada se rendra dans ces communautés pour couvrir les activités de la collecte de fonds.

Radio-Canada s’engage à vous faire rayonner. Josée Lévesque, la réalisatrice-coordonnatrice du Francothon à Radio-Canada

« On va avoir un petit passage chez eux, on va présenter le fonds, on va prendre le temps de discuter de vos aspirations pour bien vous faire connaître », a déclaré Josée Lévesque.

Les fonds auxiliaires ont jusqu’au 9 mars pour indiquer leur participation et leur engagement au Francothon.

À partir de maintenant, les gens peuvent faire des dons au moyen du formulaire papier ou en ligne tandis que les dons par téléphones se feront lors de la Semaine du Francothon, du 23 au 27 avril.

Le lys, symbole de la francophonie

Nouveau logo du Francothon dévoilé en 2018 par la Fondation fransaskoise et Radio-Canada Photo : Radio-Canada

Le nouveau logo du Francothon arbore une fleur de lys qui représente la francophonie, la même qui figure sur le drapeau fransaskois.

« Notre Francothon, c’est provincial, c'est pour ça qu’on tenait à changer le logo », a rapporté Josée Lévesque.

Le Francothon est une activité de financement annuelle appuyée par Radio-Canada en Saskatchewan. L’objectif est de récolter des fonds destinés à la communauté fransaskoise.

L’an dernier, le Francothon avait permis à la Fondation fransaskoise d’amasser plus de 120 000 $.