D'où viennent les sports d'hiver olympiques?

Un texte de Jean-Philippe Guilbault

Retracer les origines d’un sport n’est pas toujours évident. Les pratiques d’une même activité peuvent être multiples et de plusieurs régions.

« Il y a des fois où c’est qu’un ensemble de facteurs qui fait que la discipline est mise en place ou créée, explique le professeur au Département d’histoire de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Laurent Turcot. Et à un moment donné, les gens vont l’utiliser pour faire quelque chose qui des fois est un loisir, et qui va devenir un sport peu à peu ».

Dans la majorité des cas, dans le sport, c’est vers le 19e siècle [que s’organisent les disciplines]. Laurent Turcot, professeur au Département d'histoire de l'UQTR

La mythologique

La déesse nordique Skadi Photo : Wikimedia Commons

Le biathlon tire son origine des traditions scandinaves. Dans la mythologie nordique, Ull, le dieu de la chasse et de l’hiver, est couramment représenté chaussé de skis, tout comme sa femme, Skadi.

Très tôt, les armées des pays scandinaves ont intégré des unités de soldats à ski. Dès 1767, une première compétition de biathlon est organisée à la frontière de la Suède et de la Norvège entre des patrouilleurs.

Lors des premiers Jeux olympiques d’hiver de 1924 à Chamonix, en France, le biathlon est un sport de démonstration sous l’appellation « patrouille militaire ». Il deviendra un sport officiel en 1960 lors des Olympiques de Squaw Valley, en Californie, mais réservé exclusivement aux hommes. Les femmes devront attendre les Jeux olympiques de 1992 à Albertville, en France, pour compétitionner dans cette discipline.

La plus disputée

L’origine du ski est plus complexe. On retrouve des traces de l’utilisation de skis depuis des milliers d’années en Russie, en Finlande, en Suède et en Norvège. En Chine, les premiers écrits faisant mention du ski datent de la dynastie Han.

Le ski de fond a surtout été popularisé dans les pays scandinaves. La première compétition date de 1843, à Tromso, en Norvège. Le sport était présent aux Olympiques dès les premiers Jeux d’hiver, en 1924.

Le saut à ski, l’autre composante du combiné nordique, tire son origine de la Norvège alors que la première compétition internationale s’est déroulée à Ofte en 1866.

La descente en ski moderne est cependant associée aux années 1850 avec la démocratisation des skis aux côtés incurvés. La première compétition nationale de ski a été organisée à Oslo en 1868 et la première course de slalom a vu le jour à Mürren, en Suisse, en 1922.

Le ski alpin fait son apparition aux Olympiques en 1936 à Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne.

La féministe

Les premières compétitions de bobsleigh sont organisées à Saint-Moritz, en Suisse, dès 1898. Sur la Cresta Run, piste de glace de 1,2 kilomètre, des équipes formées de trois hommes et deux femmes oscillent (bob, en anglais) d’avant en arrière pour faire avancer la luge plus rapidement, d’où le nom de la discipline.

Le bobsleigh illustré dans le magazine « Outing » de 1910 Photo : Wikimedia Commons

Même si les femmes pratiquent ce sport dès sa création, une place ne leur sera accordée aux Olympiques qu’à partir de 2002. Pourtant, le bobsleigh masculin est au menu olympique depuis les premiers jeux d’hiver, en 1924.

La Cresta Run a aussi vu la naissance d’un des sports les plus dangereux pratiqués aux Olympiques : le skeleton. Dès 1887, des participants à la compétition de luge de Saint-Moritz se lancèrent tête première sur la piste. Une nouvelle luge entièrement faite de métal fut inventée en 1892 et c’est de son apparence osseuse que viendrait l’origine du nom skeleton. Aujourd'hui, les athlètes olympiques peuvent atteindre une vitesse de plus de 130 km/h lors d'une descente.

L’autochtone

Le hockey sur glace a des origines multiples, mais deux d’entre elles puisent leurs racines dans des pratiques autochtones : la crosse chez les Iroquois et un sport pratiqué par les Micmacs en Nouvelle-Écosse impliquant des bâtons et un bloc de bois.

Le hockey a aussi été influencé par le hockey sur gazon, pratiqué par les Anglais, et le hurling irlandais. La première rondelle de caoutchouc aurait été utilisée à Kingston Harbour, en Ontario, en 1860.

Les Canadiens ont obtenu leur toute première médaille olympique au hockey en remportant trois parties et en inscrivant un total de 122 buts contre seulement 3.

Le Canada affronte l'Angleterre lors des Jeux olympiques de Chamonix en 1924 Photo : Site Olympique

La première partie de hockey féminin se serait déroulée à Barrie, en Ontario, en 1892. La première compétition olympique féminine a eu lieu à Nagano, en 1998.

La première médaille

C'est en 1924, à Chamonix, que la première médaille olympique d’hiver a été remportée par l’Américain Charles Jewtraw lors du 500 mètres en patinage de vitesse.

La toile Patin à Hyde Park, de l'artiste Samuel Hieronymus Grimm, datant du 18e siècle Photo : Wikimedia Commons

Ce sport provient des Pays-Bas au 13e siècle. Les femmes ont pu compétitionner pour la première fois au niveau olympique lors des Jeux de Squaw Valley en 1960.

La version courte piste du sport est beaucoup plus récente. Elle a gagné en popularité en Amérique du Nord dans la première moitié du 20e siècle et a été présentée aux Olympiques une première fois à Lake Placid en 1932 avant de faire officiellement son entrée en 1992 lors des Jeux d’Albertville, en France.

Les plus récents

La planche à neige fait son apparition aux États-Unis avec l’invention d'un prototype de planche, le snurfer, par l’ingénieur Sherman Poppen, en 1965. Ce prototype évoluera au fil des ans pour devenir la planche que l'on connaît aujourd'hui.

Les premières compétitions ont été organisées par les premières compagnies fabricantes de planches à neige soit Burton, Sims, Barfoot et Gnu, en 1982 et en 1983.

Le sport a été reconnu par le Comité olympique en 1994 et a fait son entrée dans la compétition en 1998 lors des Jeux de Nagano, au Japon.

De son côté, le ski acrobatique, bien qu’il tire ses origines du début du 20e siècle, n’a été popularisé qu’au cours des années 1950 et 1960, aux États-Unis. La Coupe du monde de ski acrobatique a vu le jour en 1980, puis cette discipline a été en démonstration lors des Jeux de Calgary en 1988.

Le ski sur bosses n'a quant à lui fait son apparition olympique qu’en 1992 et le ski sur demi-lunes et slopestyle en 2014, à Sotchi, en Russie.

L’avenir

Contrairement aux Jeux d’été, peu de disciplines ont été ajoutées aux 9 sports d’hiver originaux pour porter leur total actuel à 15.

Si les Jeux d’Athènes de 1896 comptaient 10 sports dont le tir, le tennis et la lutte gréco-romaine, ceux de Rio en 2016 en comptaient 39.

L'ancien champion canadien du saut de barils, Sylvain Leclerc, lors d'une performance en 2006 à New York. Photo : La Presse canadienne / AP/Frank Franklin II

« Il y a plusieurs exemples qui n’ont pas réussi tel l’acroski, qui était une sorte de patinage artistique en ski », indique M. Turcot qui rappelle également l’existence du saut de barils, promu par des athlètes canadiens, mais qui a été refusé par le CIO devant les trop grands risques de blessures.

Plusieurs des sports d’hiver olympiques actuels ont d’abord été des sports de démonstration lors d’Olympiques précédents. En 2014 à Sotchi et cette année à Pyeongchang, c’est l’escalade de glace qui est présentée au public par l’Union internationale des associations d’alpinisme.

« Le volume d'expansion est beaucoup plus grand pour les Jeux d’été parce qu’il y a plus de sports qui sont pratiqués l’été et comme il y a plus de pays impliqués, c’est plus facile », résume M. Turcot.