Quel avenir pour l'ancien cinéma Roxy à Shawinigan?

Les fenêtres et les portes sont placardées. Le mur s'effrite. Le bâtiment situé sur la 5e rue est inoccupé depuis 36 ans. Son état se détériore.

Le cinéma Roxy a été racheté par un promoteur après sa fermeture en 1981. « Le monsieur l'a laissé aller un petit peu la bâtisse... on a laissé tomber, puis l'eau a monté, puis s'est effrité pas mal, puis c'est pour ça que la Ville l'a achetée. », raconte Rénald Bordeleau.

La Ville de Shawinigan est donc désormais propriétaire de l'endroit.

« On s'est assuré de colmater les briques qui pouvaient peut-être risquer de tomber, de voir si le toit était [en bon état], donc on s'assure que l'infrastructure soit en bon état pour une éventuelle reprise », affirme le maire Michel Angers.

Une nouvelle vie pour l'ancien cinéma?

La Ville et les commerçants à proximité de l'ancien cinéma souhaiteraient que l'endroit trouve une nouvelle vocation.

« Avec tous les travaux qui ont été faits dans le centre-ville, ce serait juste une belle continuité de restaurer cet immeuble-là, puis de lui donner une autre fonction pour qu'elle soit belle et attrayante », affirme le propriétaire du restaurant Le Globe Steakhouse, Jimmy Sanscartier.

Sans dévoiler la nature du projet, le maire de Shawinigan admet être en discussions avec des investisseurs potentiels.

« On travaille avec des promoteurs, avec des gens qui eux sont intéressés à le reprendre et à lui redonner une nouvelle vie alors c'est pour ça que dans un premier temps on l'a acheté, et que par la suite, on discute », dit-il.

D'après les informations de Sarah Désilets-Rousseau