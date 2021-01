Des artistes autochtones veulent plus de visibilité

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Charles Bender, Natasha Kanapé Fontaine et Alanis Obomsawin sont parmi les 74 artistes et organisations autochtones qui ont signé un manifeste pour réclamer du gouvernement du Québec 20 millions de dollars afin de faire une plus grande place à l'art autochtone.

Un texte de Laurence Niosi

Les signataires - des chanteurs, des metteurs en scène ou encore des artistes multidisciplinaires - souhaiteraient une présence accrue des arts et des artistes autochtones dans les grandes institutions culturelles, au cœur du système de l’éducation ainsi qu’au sein des communautés éloignées.

Le manifeste a été déposé jeudi à quelques mois du dépôt de la nouvelle politique culturelle du Québec. Les signataires réclament un investissement de 20 millions de dollars, une somme qui viendrait de l'enveloppe de 282 millions prévue pour le Plan d’action pour le développement social et culturel des communautés autochtones, annoncé par le premier ministre Philippe Couillard l’été dernier.

« Si on prend les institutions du Québec responsables de la diffusion des arts, elles n’ont pas su dans les 30 dernières années donner des forces égales aux Autochtones, toutes disciplines confondues », constate Yves Sioui Durand, auteur, comédien et fondateur de Productions Ondinnok, qui a déposé le manifeste.

Parmi ses recommandations, le manifeste exige du Conseil des Arts et des lettres du Québec (CALQ) « un changement complet au sein de sa gouvernance pour contrer l’ignorance et la discrimination systémique qui s’y est installée avec confort depuis sa fondation », de même qu’une nouvelle « définition des arts et des pratiques artistiques autochtones. »

Le montant de 20 millions réclamé par les signataires serait d'ailleurs transmis au CALQ, à condition, lit-on dans le manifeste, que le conseil mette « en œuvre l’ensemble des demandes ici présentées » et qu’il intègre des artistes autochtones comme experts et consultants dans sa haute direction et ses programmes.

Les signataires demandent également à l'ensemble des institutions culturelles de faire une plus grande place aux artistes autochtones dans leurs programmations; aux établissements d’enseignement de reconnaître par équivalence les artistes aînés autochtones comme professeurs; et à l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador et aux conseils de bande de « trouver les ressources financières nécessaires pour contribuer à la création ».

Une étude récente commandée par le Conseil des arts de Montréal révélait que les artistes autochtones de la métropole sont moins reconnus et moins bien payés que les autres artistes, en plus d'évoluer dans un système mal adapté à leurs pratiques artistiques.

Pour Yves Sioui Durand, le changement doit passer par les artistes eux-même. « Il est important que la voix des artistes autochtones se manifeste et qu’on prenne note. La plupart du temps, on passe par des experts et des universitaires pour parler à notre place. Là, il faut nous écouter », affirme-t-il.