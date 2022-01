Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Depuis plus d'un siècle, le curling fascine des milliers de Canadiens d'un océan à l'autre. En cette période de frénésie olympique, découvrez les origines écossaises de ce sport devenu discipline officielle il y a seulement 20 ans.

Des pierres, des balais, une maison et des cris qui fusent de toutes parts. Voilà la recette secrète du curling. Ce sport allie stratégie, agilité et esprit d’équipe. Ces qualités lui ont permis de devenir une discipline officielle des Jeux olympiques d’hiver de Nagano, en 1998.

La route vers cette adhésion a été plutôt tortueuse. Avant d’être officiellement admis, le sport a été maintes fois en démonstration.

Curling 101, avec Guy Hemmings

Populaire dans la plupart des provinces canadiennes, le curling est peu connu au Québec à la fin des années 1990. C’est dans ce contexte que le journaliste Louis Hardy nous fait découvrir Guy Hemmings à l’émission L’Aventure olympique du 27 octobre 2001.

L’athlète nous dévoile les rudiments et les subtilités du curling, et nous parle de l’équipement, des techniques du jeu, de la stratégie et du pointage.

Louis Hardy revient aussi sur les origines de ce sport amené en Amérique par les Écossais. Le premier club en Amérique du Nord ouvre ses portes à Montréal, en 1807. En 1924, il prend l’appellation de « Royal Montreal Curling Club (RMCC) », ou Club de curling Royal de Montréal. Il existe toujours aujourd’hui.

Un héritage d’Écosse

Le curling n’oublie pas ses origines en rendant hommage à l’Écosse. Lors des compétitions d’envergure, comme les Jeux olympiques, les joueurs entrent sur la glace au son des cornemuses. Les musiciens portent le traditionnel kilt écossais, mais l’histoire ne dit pas s’ils portent des sous-vêtements.

En 1964, l’Écosse affronte le Canada lors du Championnat du monde de curling à Calgary. Le journaliste Pierre Tisseyre commente ce match pour l’émission Canada magazine, une série qui fait la promotion du pays à l’étranger.

Le narrateur ne manque pas de vocabulaire pour décrire ce sport qu’il appelle « pétanque nordique ».

L’équipe canadienne remportera la compétition.

Le curling aux Jeux olympiques d'hiver

L’histoire du curling comme discipline olympique est somme toute récente.

Après avoir été intégrée au programme des premiers Jeux olympiques d’hiver à Chamonix en 1924, l’épreuve de curling masculin n’a fait que quelques apparitions olympiques comme sport de démonstration durant des décennies suivantes.

La discipline a laissé entrevoir son retour comme sport de démonstration à Lake Placid 1932, Calgary 1988 et Albertville 1992.

Dans ce reportage du 17 février 1992, le journaliste Pierre Dufault nous montre ainsi la patinoire de hockey sur le site olympique d’Albertville qui a été transformée pour accueillir les épreuves masculine et féminine de curling en démonstration.

Les Canadiens espèrent vivement que cette présentation du curling permettra à ce sport dans lequel ils excellent de faire son entrée officielle aux Olympiques.

« Le but de l'exercice est de lancer cette pierre sur une distance d’à peu près 40 mètres jusque dans l’autre grand cercle qu'on appelle la maison, en la faisant glisser. » — Une citation de Le journaliste Pierre Duffault

En compagnie du champion canadien Brian Ross, il en décrit l’équipement et le fonctionnement.

Ce dernier a bon espoir que le curling deviendra un sport en compétition pour les prochains Jeux olympiques prévus à Tokyo.

La suite lui donnera raison. Le curling fait son retour officiel comme sport olympique aux JO Nagano au Japon en 1998. Le Canada y récoltera une première médaille d’or remportée par l’équipe féminine de Sandra Schmirler.

Le Canada compte à ce jour 11 médailles de curling depuis 1998, soit le plus haut total de médaille dans cette discipline pour un pays. Reste à savoir si les curleurs se démarqueront à nouveau aux JO de Beijing 2022.