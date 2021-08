Mecfor change de mains

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Mecfor qui fabrique de l'équipement spécialisé pour la grande industrie restera dirigée par Éloïse Harvey et la même équipe de direction. Seafort Capital détient désormais 65 % des parts de l'entreprise.

Le reste demeure la propriété de madame Harvey et d'employés de Mecfor.

La présidente de Mecfor, Éloïse Harvey espère que ce nouveau partenariat financier permettra de doubler son chiffre d'affaires.

« C’est un partenaire qui va nous permettre de faire des acquisitions et des fusions ce qui n’était pas la qualité première du groupe Ceger. Nous notre plan de match étant basé sur une croissance rapide puis fusion et acquisition, diversification. On allait chercher un partenaire qui allait pouvoir nous aider là dedans », souligne Éloïse Harvey.

La transaction permettra de consolider 85 emplois à l'usine et au siège social de Chicoutimi de même que les cinq emplois de l’entreprise en France.