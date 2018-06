Synopsis : En 1665, Louis XIV décide de construire un domaine royal à la hauteur des ses ambitions. Ce sera Versailles. Plus de 20 000 hommes et femmes seront impliqués dans la réalisation de ce rêve. Outre la construction de ce magnifique domaine, on suit le parcours du roi, de son frère, de Nine La Vienne, une jeune fille souhaitant devenir médecin, et enfin de Baptiste, un jeune doué en hydraulique.

Auteure:

L'écrivaine Ève de Castro. Photo : Catherine Cabrol

Ève de Castro est une écrivaine française. Diplômée de Sciences Po, elle a fait des études en droit international et en histoire avant de s'orienter vers l'écriture.

Son premier roman, Les bâtards du soleil, est para en 1987. Publié en 2012, Le roi des ombres lui a valu le Grand prix littéraire de l'Académie nationale de pharmacie en 2013.

Ève de Castro est également scénariste, journaliste et critique littéraire.

On aime : - L'écriture légèrement surannée qui convient à l'époque lors de laquelle se déroule le roman; - la complexité des personnages; - la qualité de la recherche historique.