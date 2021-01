Alaska : un site Internet interdit la vente de produits en ivoire faits par les Inuits

Le sénateur de l’Alaska Dan Sullivan a demandé au directeur général du site Etsy.com de revoir sa politique et de permettre aux Autochtones de l’État de continuer à vendre leurs produits faits à partir de matériaux tels que les défenses de morse ou les restes de mammouths laineux pétrifiés découverts dans cette région des États-Unis.

Dan Sullivan dit qu’il appuie l’idée derrière cette politique qui cherche à combattre le braconnage des éléphants en Afrique et en Inde et qu’il encourage de tels efforts.

« Toutefois, votre politique ne reconnaît pas le droit des Autochtones de l’Alaska, qui sont autorisés en vertu de lois fédérales, la Loi sur la protection des mammifères marins (Marine Mammal Protection Act), de travailler et de vendre l’ivoire de morses, les dents et os de baleines et tout ivoire ne provenant pas des éléphants », a écrit le sénateur dans une lettre envoyée à la compagnie basée à New York.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Photo : The Associated Press / Manuel Balce Ceneta

L’entreprise n’a pas répondu à cette missive, selon le porte-parole du sénateur, Matt Shuckerow.

Dans un courriel envoyé à l’Associated Press, Etsy a indiqué qu’elle ne pouvait plus permettre aux Autochtones de l’Alaska de vendre des produits animaliers comme celui de l’ivoire, mais que leurs comptes demeuraient actifs.

Nous avons mis à jour nos politiques afin de refléter la mondialisation de nos activités et notre communauté. Avec une réglementation mondiale plus stricte concernant l’ivoire et les produits d'origine animale, nous ne pouvons plus accepter de tels produits fabriqués par les autochtones de l’Alaska dans nos marchés. Extrait d'un courriel écrit par Etsy

Subsistance, survie et expression culturelle

Dan Sullivan a entendu parler de ce litige de la part de chefs autochtones et d’une poignée d’artistes dont le compte a été fermé, a précisé Matt Shuckerow. Dans sa lettre, le sénateur fait remarquer que les Autochtones de l’Alaska utilisent les produits d'origine animale pour la subsistance, la survie et l’expression culturelle depuis des milliers d’années.

Marcu Gho, un Inuit vivant à Juneau, est un des artistes touchés par cette nouvelle politique. Il a vendu des gants, porte-clés, foulards et œuvres d’art faits à partir de la fourrure de la loutre de mer pendant environ cinq ans avant de voir ses produits disparaître de son compte jeudi dernier.

Il raconte que ce geste a été posé après avoir commencé une conversation la semaine passée avec des cadres chez Etsy au sujet de messages écrits par des artistes locaux dans les médias sociaux se plaignant des problèmes occasionnés par cette nouvelle politique.

M. Gho dit qu’il a été avisé que ses œuvres d’art seraient fabriquées à partir de loutres vivant dans la mer qui borde le littoral nord de l’Alaska. Une partie de cette population est inscrite sur la liste des animaux menacés, mais celle-ci n’inclut pas les loutres du sud-est de l’Alaska, selon les autorités américaines de protection de la faune (US Fish and Wildlife Service).

« Dans le passé, nous avons permis une exception pour les Autochtones de l’Alaska », a écrit un porte-parole d’Etsy dans un courriel transmis à Marcu Gho. Cependant, nous sommes convaincus de ne pas être en mesure de faire une exception pour ces produits dans notre marché à l’avenir. Éliminer cette exemption nous aide à élaborer une politique globale qui interdit l’usage d’animaux menacés ou en voie de disparition. »

Marcu Gho affirme avoir expliqué la différence à la direction de l’entreprise, en vain. Il se dit frustré après cette expérience, car il ne peut plus partager un pan de sa culture. Il croit aussi que cette politique perpétue une perception que les Autochtones de l’Alaska sont des barbares.

« Quand ils me disent qu’ils ne pensent pas que c’est acceptable que je vende mes œuvres, ça me touche personnellement », souligne M. Gho.