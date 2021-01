Des hommes autochtones du Québec veulent fonder leur propre regroupement 

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Un nouveau regroupement d'hommes autochtones recrute des membres de différentes nations à travers le Québec dans le but de créer un centre d'hébergement.

Le Regroupement d'hommes autochtones du Québec (RHAQ) offrira de l’aide en accord avec la culture de chacun, entre autres sur le plan de l’alimentation ou de l’accompagnement spirituel.

Le centre offrira aussi du soutien aux hommes autochtones en détresse. Des hommes qui vivent des problèmes liés à la séparation, à la violence ou au suicide ou encore qui combattent des dépendances à l’alcool ou aux drogues.

Le RHAQ sera un organisme à but non lucratif et sera ouvert aux hommes autochtones de partout au Québec.

L’initiateur de ce projet, Bradley Jacob, aimerait installer le centre à Beauport ou à Charlesbourg, dans la région de Québec. Un centre pourrait également être ouvert également à Betsiamites, sur la Côte-Nord.

Le conseil d’administration est pourvu à 90 %. Le promoteur « cherche à présent spécifiquement des hommes d’origines crie et mi’kmaq qui sont honnêtes et qui ont à cœur d’aider les hommes ayant des problèmes psychosociaux », a-t-il affirmé à Espaces autochtones.

La tenue de la première rencontre du conseil d’administration est prévue pour la fin mars dans la Ville de Québec.