Fuites d'informations : Lino Zambito dans la mire de l’UPAC

L'ex-témoin vedette de la commission Charbonneau est suspecté d'être mêlé aux fuites d'informations concernant l'enquête sur le financement du Parti libéral du Québec. Une enquête qui a des répercussions jusqu'au plus haut échelon de la Sûreté du Québec.

En avril 2017, le Journal de Montréal dévoilait que l’ex-premier ministre Jean Charest et l’ancien grand argentier libéral Marc Bibeau ont été surveillés par la police. Ce reportage, premier d’une série, contenait des informations confidentielles sur l’enquête policière Mâchurer.

D’où viennent ces informations? Qui sont les responsables de la fuite? Le patron de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), Robert Lafrenière, a dit souhaiter arrêter le « bandit » qui a fait ça.

Lino Zambito s’ajoute à la liste des suspects, révèle un affidavit de près de 100 pages, dont de nouveaux passages sont maintenant publics.

Quelques jours avant la diffusion du reportage du Journal de Montréal, Lino Zambito aurait dit à des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) qu’il avait vu la preuve de l’enquête Mâchurer et que « les policiers en avaient assez pour accuser Jean Charest et Marc Bibeau ».

Qu’est-ce qu’un affidavit? Il s’agit d’une déclaration sous serment. Le présent affidavit a été rédigé par un policier de l’UPAC afin d’obtenir des mandats de perquisition dans l’enquête sur les fuites d’informations concernant l'enquête sur le financement du PLQ.

Les autres suspects dans cette affaire, déjà connus du public, sont :

Le député libéral Guy Ouellette

L’ex-analyste-enquêteur à l’UPAC Richard Despaties

Le policier à la SQ Stéphane Bonhomme qui a travaillé pour l’UPAC

Ils sont soupçonnés d'au moins un des crimes suivants : vol de documents, abus de confiance, entrave à la justice ou d’autres infractions criminelles liées à cette affaire.

Le jour de l’arrestation de Guy Ouellette, qui a provoqué un véritable tremblement de terre à l’Assemblée nationale, l’UPAC avait aussi effectué des perquisitions chez Richard Despaties et Stéphane Bonhomme.

L’un des mandats de perquisition visait à obtenir « toute correspondance » entre Guy Ouellette, Stéphane Bonhomme, Richard Despaties et Lino Zambito concernant l’enquête Mâchurer ou d’autres enquêtes policières.

MM. Ouellette, Despaties et Bonhomme ont nié être liés aux fuites d’informations.

À ce jour, aucune accusation n’a été portée dans ce dossier. Les allégations contenues dans l’affidavit de la police n’ont pas été prouvées en cour.

Dans l'affidavit préparé par l’UPAC, on retrouve de nombreux détails sur l’enquête concernant les fuites d’informations. Voici des exemples. Guy Ouellette intercepté… par hasard En mai 2017, la voiture du député libéral a été interceptée sur l’autoroute 20 par un inspecteur. Quelques jours auparavant, ce même inspecteur participait à l’étude des crédits de l’UPAC en commission parlementaire, dont le président était Guy Ouellette. L’affidavit laisse entendre que cette interception a été réalisée par hasard, en raison de la portière du compartiment d’essence ouverte. « Le policier constate que Guy Ouellette est très nerveux, l’évite du regard, gesticule et lui parle avec un débit très rapide », indique le document. Une voiture roule sur son téléphone « J’étais en train de prendre une marche et mon cellulaire est sorti de mon étui sans que je m’en rende compte [...] Malheureusement, un véhicule avait passé dessus, le rendant inopérant », a dit Stéphane Bonhomme, rapporte l’affidavit. Selon l’UPAC, le bris du téléphone pourrait être « un acte délibéré » du policier suspecté dans l’enquête. Qui est « Pierre »? Pour comprendre l’origine des fuites d’informations, l’UPAC a scruté en détail les reportages diffusés sur le sujet. Une série d’articles publiés dans L’actualité raconte les démarches d’un certain « Pierre », nom fictif d’une personne qui tente de donner des informations aux journalistes. L’UPAC prétend avoir des « motifs raisonnables et probables de croire que Richard Despaties est Pierre et a en sa possession des informations d’enquête du projet Mâchurer ». La déclaration sous serment ajoute que Lino Zambito serait en contact avec Richard Despaties.

Pas de micros cachés pour le patron de la SQ

L’enquête sur la fuite d’informations à l’UPAC a des répercussions jusqu’au plus haut échelon de la Sûreté du Québec. Le directeur général Martin Prud’homme a été rencontré dans cette affaire.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le directeur général de la SQ, Martin Prud’homme (à droite) Photo : Radio-Canada / Sandra Ataman

Lorsque M. Prud’homme a appris qu’une enquête sur les fuites à l’UPAC visait Guy Ouellette, il a sollicité une rencontre avec les enquêteurs, rapporte l'affidavit. Il voulait savoir comment se comporter avec lui, puisque les deux hommes entretiennent des liens personnels et professionnels depuis 1992.

Environ une fois par mois, le député libéral – un ex-policier de la SQ – et Martin Prud’homme entrent en contact pour « parler d’actualité ». Mais Guy Ouellette lui parle également de l’UPAC. Il se plaint entre autres que l’organisation policière n’est « pas assez proactive ».

Lors de ses rencontres avec les enquêteurs, le numéro un de la SQ s’est porté à la défense du député. Il a dit qu’il serait « très surpris » s’il apprenait que Guy Ouellette divulguait des informations confidentielles.

Guy Ouellette est un honnête policier et un honnête homme. Propos de Martin Prud’homme, selon l’affidavit

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Guy Ouellette, député indépendant de Chomedey, à l'Assemblée nationale du Québec le 31 octobre 2017 Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Martin Prud’homme a aussi défendu son intégrité. Il a dit n’avoir jamais donné d’informations à Guy Ouellette et n’avoir jamais reçu de demandes en ce sens de la part du député.

L’affidavit indique qu’il refuserait de piéger M. Ouellette.

Je ne suis pas un agent source. Je ne mettrai pas de micros. Extrait de l’affidavit citant Martin Prud’homme

« Il y a une grosse guerre à l’UPAC », a-t-il dit, selon l’affidavit, ajoutant croire que les fuites ont pour but de « nuire à l’UPAC et non aux enquêtes ».

Le patron de l’UPAC, Robert Lafrenière, aurait demandé à la SQ d’enquêter sur la fuite d’informations concernant l’enquête sur le financement du Parti libéral du Québec, ce qui aurait été refusé par M. Prud’homme.