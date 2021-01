9 artistes et groupes autochtones aux prix Juno

Le groupe d'Ottawa A Tribe Called Red a été nommé pour la prestigieuse catégorie Groupe de l'année. La musique du duo (l'un des fondateurs, Ian « DJ NDN » Campeau, a récemment quitté le groupe) fusionne des éléments de musique électronique avec de la musique traditionnelle.

L'album Redistribution de Tanya Tagaq a été nommé pour l'album alternatif de l'année. La musique de l'artiste originaire du Nunavut aborde différents thèmes, dont la violence contre les femmes, les abus dans les pensionnats et la destruction de l'environnement.

Inuusiq de The Jerry Cans a été nommé dans les catégories Album de musique traditionnelle contemporaine de l'année et Nouveau groupe de l'année. Le groupe du Nunavut combine le chant de gorge traditionnel inuit avec la musique folk et la musique country.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Tanya Tagaq Photo : Getty Images / Sonia Recchia

Le groupe d'étudiants inuits du programme Nunavut Sivuniksavut a été nommé dans la catégorie Album classique de l'année pour The Shaman & Arctic Symphony, qu'il a enregistré avec l'Orchestre symphonique de Winnipeg.

Buffy Sainte-Marie a été pour sa part nommée à deux reprises avec Medicine Songs, dans les catégories Musique autochtone de l'année et Musique traditionnelle de l'année. La chanteuse crie originaire de la Saskatchewan décrit sa musique comme des chansons activistes « positives ».

Dans la catégorie Album de musique autochtone de l'année, on retrouve également PowWowStep de DJ Shub, Here & Now d'Indian City, The Fight Within d'Iskwe et Sedna de Kelly Fraser.

Le gala des prix Juno se tiendra le 25 mars prochain à Vancouver.