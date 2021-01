La commission Viens sur les Autochtones s'arrête à Montréal

Après plus d'un an de mandat, la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (CERP) s'arrête à Montréal pour deux semaines d'audiences. Jusqu'ici, la Commission, basée à Val-d'Or, a surtout entendu des dirigeants et des représentants de services publics. Cette fois, les citoyens autochtones seront davantage au coeur des audiences.