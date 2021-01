Rester en forme sur la côte nord du Labrador : « Vivre dans l'isolement n'est pas une excuse »

Il faut beaucoup de motivation pour rester en forme et en santé en hiver, mais lorsque vous êtes dans une collectivité isolée, où les possibilités d'exercice et d'alimentation saine sont limitées, cela peut être encore plus difficile. Shannon Dicker de Nain, sur la côte nord du Labrador, a décidé de s'attaquer de front à ces défis.

« Vivre en isolement n'est pas une excuse. Nous devons être créatifs avec ce que nous avons », présente l’institutrice de 28 ans qui anime deux fois par semaine des séances de conditionnement physique pour les femmes de Nain.

Il faut dire que l’insécurité alimentaire est grande dans cette communauté inuite du Labrador où près de 80 % des ménages ont de la difficulté à se procurer de la nourriture.

De plus, l'enquête sur la santé des Inuits, qui n'a cependant pas été mise à jour depuis 2008, a révélé que ces populations ont un taux de diabète et une tension artérielle plus élevés que les autres Canadiens.

Mme Dicker a voulu changer cela.

« Lorsqu'on pense aux Inuits aux prises avec des taux élevés de diabète de type 2 et d'hypercholestérolémie, de maladies cardiaques et d'insuffisance cardiaque, on pense à leur changement de mode de vie, explique-t-elle. Parce qu'avant ils étaient vraiment nomades et vivaient de la terre et je suppose que maintenant nous vivons de manière plus sédentarisée. »

Shannon Dicker a donc commencé à afficher ses séances d'entraînement sur les médias sociaux. D’abord pour se motiver elle-même, mais aussi pour aider d'autres personnes.

« Je ne savais pas si j'essayais de faire passer un message ou si je le faisais juste pour moi, dit-elle. Mais quand les gens ont commencé à me suivre, c'était super de voir que j'aidais vraiment. »

Au-delà de l’exercice, elle s’intéresse aussi grandement à la nutrition, parfois difficile dans cette région du pays.

Chaque semaine, on ne sait pas vraiment si les produits frais arriveront où s’ils resteront coincés à Goose Bay en raison des conditions météorologiques. Shannon Dicker

Elle garde d’ailleurs une réserve de viandes congelées et de légumes verts au cas où il y aurait un problème au moment de la livraison.

Et puis ses publications lui ont également permis de dégoter un contrat avec une entreprise qui commercialise des programmes d’entraînement. Par contre, elle dit que ce n’est pas pour l’argent qu’elle fait cela, mais pour pouvoir aider encore plus de gens.