Le Michigan investit afin de contrer les carpes asiatiques dans les Grands Lacs

L'annonce a été faite cette semaine par le gouverneur républicain du Michigan, Rick Snyder.

L'argent servira à améliorer une barrière électrique qui empêche les carpes de remonter la rivière Illinois vers le lac Michigan. Le cours d'eau est infesté de carpes asiatiques, une espèce envahissante.

Les installations de l'écluse et du barrage de Brandon Road ont été conçues par des ingénieurs de l'armée américaine, près de Chicago.

Les travaux devraient débuter en 2022, afin que les dispositifs soient prêts en 2025.

« La carpe asiatique présente un énorme risque pour plusieurs secteurs de notre économie incluant le tourisme et la pêche. [...] Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger ces ressources pour les prochaines générations », indique M. Snyder dans un communiqué.

Le gouverneur souligne également que bien que le Michigan ait pris l'initiative dans ce dossier, tous les États et provinces touchés devaient contribuer à la lutte contre les carpes asiatiques.

Le politicien a aussi remercié l'Ontario pour sa collaboration dans ce partenariat.

D'autres mesures seront également prises comme un nettoyage accru des bateaux qui circulent sur les Grands Lacs.

Des mesures nécessaires

Pour le président de la Société canadienne de limnologie (la science de l'eau douce), Jérôme Marty, ces mesures sont les bienvenues.

« Les Grands Lacs ont une triste histoire. C'est là où jusqu'en 2006, il y a eu le plus haut taux d'invasion d'espèces envahissantes en eau douce au monde », explique-t-il.

Le scientifique cite aussi aussi l'exemple la moule zébrée, qui a fait énormément de dommages aux écosystèmes des Grands Lacs au cours des dernières années.

D'après M. Marty, les effets des mesures adoptées se feront toutefois sentir seulement à long terme, d'où la difficulté de convaincre certains politiciens de les appuyer.

« Ils doivent se demander si ces investissements en valent la peine, dit-il, parce que les effets ne se feront pas nécessairement voir lorsqu'ils se feront réélire. »

Dans le lac Ontario

M. Marty croit néanmoins que les barrières n'arrêteront pas toutes les carpes asiatiques qui se dirigent vers les lacs Ontario et Érié, puisqu'ils il y aurait d'autres sources d'introduction du poisson.

« Quand on regarde les analyses pour savoir où les carpes asiatiques se trouvent, on a observé l'espèce dans d'autres lieux que le lac Michigan, comme près de la Ville de Toronto et dans le fleuve Saint-Laurent », souligne-t-il.

M. Marty ajoute que le ministère fédéral des Pêches et Océans effectue présentement des recherches sur les espèces envahissantes comme la carpe asiatique.