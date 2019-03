Prévention du suicide : une formation de premiers soins en santé mentale offerte à Montréal

Un texte de Jérôme Labbé



Yolaine Lafleur a grandi à Victoriaville. Elle a ressenti les premiers symptômes de la dépression à l'adolescence, dans les années 70. Son médecin ne l'a pas prise au sérieux. « On ne fait pas de dépression à 15 ans », lui a-t-il dit.

Son état a empiré dans les années qui ont suivi. À 20 ans, elle a tenté pour la première fois de s'enlever la vie. « J'ai vidé tout ce que j'ai trouvé de pilules, et puis je ne l'ai pas dit à personne », raconte-t-elle. « Mais finalement, je me suis réveillée le lendemain matin. »

Personne ne savait ce qu'elle avait pour souffrir à ce point.

Heureusement, les temps ont bien changé. Les diagnostics ont évolué. Ce qui était autrefois qualifié de « vague à l'âme » ou de « mélancolie » porte aujourd'hui des noms de maladie : peur panique, bipolarité, psychose...

C'est pour repérer ces problèmes le plus tôt possible que le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal a décidé d'implanter le programme Premiers soins en santé mentale pour les adultes intervenant auprès des jeunes.

« Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut les outiller pour dépister et puis être capables d'intervenir en situation de crise, en fait. C'est vraiment le pendant du secourisme physique », explique Julie Néron, chef de secteur en pédopsychiatrie et dépistage des jeunes en prévention du suicide.

La formation, qui a vu le jour en Australie au début des années 2000, existe déjà dans d'autres provinces canadiennes comme la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Au Québec, elle sera offerte gratuitement pour au moins trois ans – un projet rendu possible grâce à un don de 500 000 $ de la RBC.

Intervenir là où surviennent les problèmes

Le programme, qui formera des « secouristes en santé mentale », s'adressera à des enseignants, à des éducateurs, à des entraîneurs... Les parents intéressés seront aussi les bienvenus, assure-t-on.

Car les problèmes liés à la santé mentale chez les jeunes ne se manifestent pas seulement dans le bureau d'un professionnel de la santé, rappelle Véronique Pelletier, qui a déjà suivi la formation à titre de stagiaire en travail social, « mais également dans la cuisine d'une amie, dans la cour d'école de ma fille, près de la rame de métro, sur la page Facebook de mon neveu, au dépanneur du coin ou sur la rue à toute heure de la journée [...] C'est là qu'une formation telle que Premiers soins en santé mentale peut concrètement changer les choses. »

On sait que plus on intervient rapidement, moins [les jeunes] risquent de développer des problèmes de santé mentale à long terme.

Julie Néron, chef de secteur en pédopsychiatrie et dépistage des jeunes en prévention du suicide au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal