Les États-Unis enquêtent sur un milliardaire nommé dans les Paradise Papers

Les autorités américaines enquêtent depuis plusieurs années sur les activités du milliardaire israélien Dan Gertler pour « corruption » et autres « crimes financiers » en Afrique. De l'argent servant à payer des pots-de-vin serait passé par des comptes en Suisse.

Depuis 2012, le département américain de la Justice s’est adressé à trois reprises aux autorités suisses pour obtenir l’accès aux comptes bancaires de sociétés liées à Dan Gertler, indique un document judiciaire obtenu par la Tribune de Genève et partagé avec Radio-Canada.

Dan Gertler, connu pour ses activités minières en République démocratique du Congo (RDC), est soupçonné par les États-Unis d’avoir « corrompu des fonctionnaires étrangers ».

Le milliardaire est soupçonné d’avoir versé des « pots-de-vin à des hauts fonctionnaires gouvernementaux étrangers en échange de l’obtention et du maintien de droits miniers et de concessions gouvernementales et d’un traitement de faveur en RDC », indique un arrêt du Tribunal pénal fédéral de la Suisse, qui résume pourquoi les autorités américaines veulent avoir accès aux informations bancaires de Dan Gertler.

Ces paiements étaient faits à la fois en argent liquide et en nature, y compris sous forme de produits de luxe et de voyages personnels extravagants. Extrait de l’arrêt du Tribunal pénal fédéral

En réponse aux questions de la Tribune de Genève, l’avocat suisse de Dan Gertler a confirmé que son client est dans la ligne de mire des autorités américaines. « Il est exact que nous avons déjà reçu trois demandes d'entraide judiciaire des États-Unis, en lien avec des sociétés de M. Gertler », a dit l’avocat Marc Bonnant, qui défend l’intégrité de son client.

Les Américains ne trouveront aucune activité illégale commise par M. Gertler. Avocat de Dan Gertler

« Dans un autre cas, nous avons également reçu une demande des autorités britanniques », a ajouté l’avocat suisse. L'agence de presse Bloomberg avait déjà rapporté que l’agence britannique responsable de la lutte contre les crimes économiques enquêtait aussi sur Dan Gertler.

Dan Gertler, le Canada et les Paradise Papers

Dan Gertler et certaines de ses compagnies ont fait la manchette en novembre dernier dans la foulée des révélations des Paradise Papers. L’émission Enquête, en collaboration avec ses collègues du Consortium international des journalistes d’enquête (ICIJ), a démontré son rôle dans certaines transactions minières avec l’État congolais.

Le milliardaire israélien - qui dit être un ami du président congolais Joseph Kabila - a notamment négocié avec des représentants de l’État congolais à propos d’un projet de la minière canadienne Katanga Mining, une filiale de la multinationale Glencore.

La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario mène d’ailleurs une enquête sur Katanga Mining.

En décembre dernier, l’administration de Donald Trump a par ailleurs annoncé le gel de tous les avoirs détenus en sol américain par Dan Gertler. On reproche à l'homme d'affaires son rôle dans de la corruption à travers le monde.

Avec la collaboration de Gino Harel