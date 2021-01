Industrie minière et réconciliation : tout est question de relations, selon un chef autochtone

« Il a toujours été question de relations, qu'elles soient bonnes, en développement ou qu'elles soient brisées », a déclaré le chef héréditaire de la Première Nation Gwawaenuk, lors de la 6e conférence annuelle Roundup de l’association pour l'exploration minérale, la deuxième conférence minière annuelle en importance au Canada.

Selon le chef, la plupart des Canadiens ont intérêt à fournir leur part d'efforts dans cette réconciliation.

« Vous allez devoir apprendre – en tant que grandes et petites entreprises – comment rétablir ou créer de nouvelles relations », a-t-il déclaré à son auditoire rassemblé au Vancouver Convention Centre.

Robert Joseph a mentionné l'intérêt de tous « à ce que vous faites et à l’impact que vous avez sur les communautés, l'environnement et le reste » ajoutant que tous « veulent aussi avoir leur mot à dire sur la façon dont on doit aller de l'avant et être respectueux les uns envers les autres. »

Comment changer cette relation

La fille de Robert Joseph, Karen Joseph, suggère d’établir des relations plus significatives, basées sur la confiance et le respect.

« Les gens viennent sur nos territoires et prennent. Ils ne viennent pas dans l’intention de partager. Quand nous parlons de réconciliation économique, plus particulièrement, nous parlons de la manière de changer cette relation », dit-elle.

« Nous pouvons et devons faire mieux »

De son côté, le vice-président des relations communautaires et gouvernementales chez Teck Resources, Mark Edwards, a déclaré que l'industrie minière a, historiquement, exclu les citoyens lorsqu'il s'agissait de partager les bénéfices découlant de ses projets.

« Les communautés autochtones en particulier ont souvent été laissées de côté. Leurs droits et leur culture n'ont pas été pris en considération lors des développements miniers. Mais tout le monde sait que nous pouvons et devons faire mieux en partageant les avantages et les bénéfices », a ajouté Mark Edwards en précisant que Teck Resources élaborait actuellement un plan d'action pour la réconciliation.

Le chef Robert Joseph se réjouit des mesures prises par des entreprises pour améliorer leurs relations avec les communautés autochtones sans y être forcées par le gouvernement.

Le chef Robert Joseph, un survivant des pensionnats autochtones, lors de la grande marche pour la réconciliation à Vancouver en septembre 2017.

Membre du conseil d'administration de l'association pour l'exploration minérale en Colombie-Britannique, Lana Eagle est aussi la présidente du comité dédié aux relations avec les Autochtones.

Elle a joué un rôle clé dans l'organisation des discussions dans le cadre de la conférence annuelle Roundup.

Selon elle, les choses s'améliorent. « Les gens qui n'étaient peut-être même pas prêts à parler de réconciliation l'année dernière y sont plus ouverts cette année. Ce ne sont pas seulement les Autochtones, ce n'est pas seulement l'industrie, c'est tout le monde ».