20 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre la carpe asiatique

L’équipe spécialisée dans l’étude de la menace de la carpe asiatique passera de 3 à 10 employés permanents grâce à ce financement.

La députée fédérale de Burlington, Karina Gould, en a fait l’annonce mardi au Centre canadien des eaux intérieures.

Cela nous permettra d’accomplir beaucoup plus de travail pour la détection précoce autour des Grands Lacs, [...] de s’assurer de trouver les [carpes asiatiques] aussi rapidement que possible et de les retirer de l’habitat.

Karina Gould, députée fédérale de Burlington