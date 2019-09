Edmonton dévoile son projet d'art public pour la ligne de train léger Valley

La Ville d'Edmonton a dévoilé, lundi, 14 oeuvres d'art publiques pour la ligne de métro Valley. La moitié des oeuvres qui ont été choisies parmi 260 propositions sont réalisées par des artistes albertains et seront installées dès l'ouverture de la ligne, en 2020.

Parmi les artistes, quatre viennent d’Edmonton, trois, de l’Alberta, en plus de deux équipes autochtones et d'un étranger.

Les œuvres ont été choisies par une série de comités de sélection composés de membres de la communauté, de représentants d'artistes locaux, de la Ville d'Edmonton et du personnel du projet.

Les œuvres d'art comprennent, entre autres, des sculptures en verre et à grande échelle, des peintures et des mosaïques.

Erin Pankratz, un artiste d'Edmonton, créera deux mosaïques de 47 mètres de long de chaque côté de la rampe Davies.

Un projet d'art teinté de sens

« La diversité des genres et des sujets au sein de la collection Valley signifie que les habitants d'Edmonton peuvent s'attendre à trouver quelque chose à quoi ils peuvent s'identifier », a déclaré Sanjay Shahani, directeur général du Conseil des Arts d’Edmonton. « Au fur et à mesure que les artistes progressent dans leurs activités d'engagement communautaire, nous encourageons les Edmontoniens à apporter leurs idées, leurs histoires et leurs pensées afin d'ajouter un sens à l'art public dans leurs quartiers. »

Le financement du projet provient d'un programme de la Ville qui exige que 1 % de l'argent consacré aux projets d'infrastructure soit investi dans l'art public.