L’état de la réconciliation dans les petites villes canadiennes

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Plusieurs grandes villes du pays, dont Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver, ont fait de la réconciliation entre Autochtones et non-Autochtones une priorité. Mais qu'en est-il dans les petites municipalités? Des journalistes sont allés constater si les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation avaient été entendus et mis en œuvre.

Quatre collectivités ont reçu la visite de journalistes de CBC Indigenous et de Discourse Media : Port Alberni (C.-B.), Saint Paul (Alb.), Prince Albert (Sask.) et Kenora (Ont.).

Au-delà des capacités et des ressources limitées, ceux-ci ont constaté que la méconnaissance entourant les enjeux de la réconciliation et la persistance d’un racisme sous-jacent sont également en cause.

« Les petites villes n'ont pas été considérées dans les appels à l'action [de la Commission de vérité et réconciliation] et elles auraient dû l'être », constate Ernie Crey, le chef de la Première Nation Cheam en Colombie-Britannique.

Alors que, proportionnellement, les petites municipalités comptent une plus grande présence de membres des Premières Nations que les grandes villes, elles ont peu de moyens pour développer des projets et mener à bien les 94 recommandations de la Commission de vérité et réconciliation.

Controverse autour du nom d’une rue à Port Alberni, en Colombie-Britannique

L’idée de renommer la rue Neill n’a pas été de tout repos à Port-Alberni et s’est soldée par un rejet de la part des conseillers municipaux. Neill pour Alan Webster Neill, député de Comox-Alberni en Colombie-Britannique, de 1921 à 1945. L’homme était en faveur des pensionnats autochtones.

Si le changement de nom de rue n’a pas fonctionné, les résidents ont cherché d’autres façons de parvenir à la réconciliation, entre autres avec ceux qui étaient passés par le pensionnat.

La ville a mis sur pied un comité de réconciliation. Les administrateurs scolaires envisagent maintenant de renommer une école portant elle aussi le nom A. W. Neill.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Certaines personnes se demandent si tous les secteurs de Prince Albert font autant d'effort en faveur de la réconciliation que le secteur de l'éducation. Photo : Gracieuseté de Chelsea Laskowski

Le long chemin de la réconciliation à Kenora, en Ontario

Surnommée « Carrefour de la colonisation », la ville de Kenora fait face à une crise du logement qui inquiète certains résidents autochtones. Ceux-ci craignent ainsi ne jamais profiter des bienfaits de la réconciliation.

La ville a pourtant rebaptisé sa rue Colonization Road, a élevé le drapeau du Traité 3 et a organisé une formation sur les sensibilités culturelles.

Pourtant, des résidents affirment que le racisme est toujours présent dans les rues et que des familles autochtones ont encore du mal à se loger.

Se dresser contre le racisme à St Paul, en Alberta

La petite ville du centre est de l'Alberta se targue d'avoir construit la première piste d'atterrissage au monde pour accueillir les extraterrestres.

Une plaque indique que « tous les visiteurs de la Terre ou autres sont les bienvenus sur ce territoire et dans la ville de Saint-Paul ».

Pourtant, bien des Autochtones de la région ne se sentent pas les bienvenus à Saint Paul, considérée autrefois comme leur territoire ancestral.

La réconciliation en héritage à Prince Albert, Saskatchewan

Les jeunes de Prince Albert, en Saskatchewan, ont hérité du dossier de la réconciliation de la part de leurs aînés.

Pourtant, au fur et à mesure qu’ils comprennent comment les pensionnats ont façonné leur communauté, de jeunes Autochtones sont encore et toujours sujets au racisme.

Les enseignants sont ceux qui luttent le plus ardemment pour briser les divisions raciales historiques dans la communauté.