Le 22 janvier 2008 s'éteignait Louis Martin, journaliste et ancien directeur de l'information à Radio-Canada. Dix ans plus tard, l'homme est toujours un modèle par la rigueur, l'intégrité et la passion dont il a fait preuve tout au long de sa carrière. De nos archives, quelques moments choisis de son parcours dans le monde de l'information.