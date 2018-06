Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

L’événement va se dérouler du 26 au 30 juin 2019. Le président du comité organisateur de la finale Bertrand Beaulieu dit espérer réunir les quatre communautés pour organiser une 40e finale mémorable. « Nous voulons jeter les bases d’une collaboration avec les quatre municipalités. On la veut rassembleuse à la fois pour les quatre municipalités et à la fois pour les quatre provinces de l’Atlantique qui se rendront à la 40e finale ».

C’est la première fois que quatre municipalités joignent leurs efforts pour organiser les Jeux.

Le protocole d'entente a été signé mercredi Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau

Campagne de financement bientôt lancée

Le comité organisateur compte bientôt lancer sa campagne de financement afin d’amasser entre 350 000 $ et 400 000 $ pour aider à la tenue de la finale.

Infrastructures

Le comité organisateur en est présentement à examiner où se déroulera chaque événement durant la finale. Les membres ont identifié deux infrastructures majeures sur lesquelles ils doivent travailler, soit le terrain de piste et pelouse ainsi que les pistes de vélo de montagne. Une firme analyse présentement le terrain de pistes et pelouse de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault afin de déterminer ce qui doit être fait pour le rendre utilisable durant les Jeux.Il est également possible qu’un terrain neuf soit construit.

Le comité espère que toute rénovation nécessaire soit terminée d’ici l’automne 2018. Pour ce qui est du vélo de montagne, les membres analysent présentement trois sites possibles pour tenir les compétitions.