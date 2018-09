Un texte de Colombe Fortin

Dougald Lamont a choisi de cuisinier avec son plus jeune fils de sept ans, Rufus, une recette de biscuits de sa mère. Comme toutes les recettes qu'elle cuisinait avec lui proviennent de l'Angleterre, toutes les quantités sont pesées et non mesurées. Donc, pour cette recette de biscuits anglais, tous les ingrédients sont en onces. On doit utiliser une petite balance de cuisine. Cette recette de biscuits ne requiert aucune cuisson et est donc très facile à faire pour les enfants.

Dougald Lamont a appris le français à l'école d'immersion. C'est une tradition qu'il perpétue avec ses quatre enfants.

Cuisiner avec ses parents faisait partie de sa vie quand il était enfant, et il fait la même chose avec les siens.

Il a cuisiné ces biscuits crunch pour la première fois à l'âge de sept ans. Dougald aime cuisiner et le fait le plus souvent possible.

Ingrédients biscuits Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients





6 oz de biscuits digestifs (biscuits secs sans sucre)

2 oz de sucre à glacer

4 oz de beurre

5 oz de chocolat mi-sucré

Smarties

Fiche recette de la mère de Dougald Lamont. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Voici la fiche de la recette de biscuits crunch de sa mère.

Dougald et son fils pèsent les biscuits. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dougald prépare la balance et Rufus ajoute les biscuits dans le bol.

La balance et les biscuits Photo : Radio-Canada/c

Dougald utilise beaucoup cette petite balance, car pour les recettes de sa mère, on doit peser les ingrédients. C'est comme ça que cela se fait en Angleterre.



Le fils de Dougald écrase les biscuits. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Rufus écrase les biscuits qui ont été placés dans un sac de plastique refermable. Il utilise un rouleau à pâte, car les biscuits doivent être émiettés finement.

Mesure du sucre à glacer Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans le bol sur la balance, Dougald mesure le sucre à glacer qu'il ajoute ensuite dans le sac avec les miettes de biscuits.

Le chocolat Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dougald et Rufus cassent grossièrement les morceaux de chocolat.

Le beurre Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il pèse le beurre et le coupe en plus petits morceaux, pour qu'il fonde plus rapidement.

Beurre et chocolat Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dougald ajoute le beurre aux morceaux de chocolat et fait fondre le tout dans le micro-ondes. Ensuite, il est important de bien brasser afin que le chocolat et le beurre se mélangent.

Les biscuits et le chocolat Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans un grand bol, Dougald verse le mélange de biscuits et de sucre à glacer. Il ajoute doucement le chocolat fondu sur le mélange.

Mélanger les biscuits et le chocolat. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

À l'aide d'une cuillère en plastique, Rufus incorpore doucement le mélange de chocolat et beurre. Il faut s'assurer que tout le sucre soit bien fondu et que les miettes de biscuits soient bien recouvertes de chocolat.

Placer un papier ciré dans un plat, ajouter le mélange. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans un moule à gâteau rectangulaire beurré, Dougald place un papier parchemin avant d'y déposer son mélange de biscuits.

Plat de biscuits crunch Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il est important de bien tasser le mélange.

Dougald et Rufus placent des Smarties sur le dessus de la préparation de biscuits. Rufus a décidé de faire un sourire vert.

Pour Dougald, c'est important que les enfants aient du plaisir à cuisiner.

Plat crunch Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Après 45 minutes au réfrigérateur, le mélange est ferme et on peut le couper en petits morceaux. Comme ces biscuits sont très sucrés, il est recommandé de les couper en petites portions de 2 cm.

Mais rien n'empêche d'en manger deux ou trois...

Les biscuits se conservent au réfrigérateur.