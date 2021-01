De surveillée... à encensée

Il y a cinq ans, le mouvement Idle No More battait son plein, et Melissa Mollen Dupuis faisait partie des gens placés sur une liste de « personnes d'intérêt » du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). Aujourd'hui, elle se retrouve plutôt sur la liste fédérale des « Autochtones d'influence en 2018 ». La preuve, selon elle, que le processus de réconciliation se poursuit au pays.

Un texte d'Hugo Prévost

« Comme les temps changent », a ainsi écrit Mme Mollen Dupuis sur Facebook, lundi soir, dans une publication où était reprise la liste diffusée par le gouvernement canadien.

La liste en question, forte de 10 noms, regroupe non seulement celle qui est entre autres chroniqueuse pour Espaces Autochtones, mais également des artistes, des gens des médias et des militants environnementaux et pour les droits des Autochtones.

Pour Mme Mollen Dupuis, le gouvernement libéral de Justin Trudeau « rattrape » ce qui n'a pas été fait par les gouvernements précédents dans l'épineux dossier des relations avec les communautés autochtones.

Il y a cinq ans, pourtant, sous le gouvernement Harper, l'ambiance était tout autre. Comme le mentionne Mme Mollen Dupuis en entrevue, les agents du SCRS avaient l'oeil rivé sur les différents rassemblements et manifestations tenus dans le cadre du mouvement Idle no More.

« On craignait une deuxième crise d'Oka », soutient-elle, en parlant de la pire crise politique entre les Autochtones et le gouvernement québécois qui s'est étirée pendant 78 jours en 1990. Un policier avait perdu la vie à la suite d'un échange de tirs.

« Cette crise a permis de rappeler que les communautés autochtones avaient des droits. »

« J'avais 12 ans à l'époque. Ce fut mon éveil en tant que jeune militante; je me suis rendu compte que le succès de la colonisation avait été de nous faire taire. »

Toujours selon la jeune femme, les rassemblements musicaux et dansants d'Idle No More ont aussi été l'occasion de défier une vieille interdiction. « C'étaient des actes subversifs. Les danses et les chansons traditionnelles étaient au départ bannies en vertu de la Loi sur les Indiens. Et pourtant, 140 ans après son adoption, nous sommes toujours là. »

Autres temps, mêmes moeurs

Cinq ans après Idle No More, donc, les conservateurs ont été remplacés par les libéraux à Ottawa, « mais la communauté et les enjeux restent les mêmes », indique Mme Mollen Dupuis.

Il n'est pas nécessaire, poursuit-elle, d'obtenir une validation de la part du gouvernement fédéral, « mais Idle No More a eu un impact » sur la relation entre Ottawa et les Premières Nations, qui est aujourd'hui transformée.

Et qu'en est-il de l'impact de la liste des Autochtones d'influence pour 2018? « Ce n'est pas le genre de chose qui changera mon quotidien, mais cela justifie le travail qui a été fait par tous les militants d'Idle No More, par tous les Autochtones à travers le Canada. »

On montre que nous sommes des agents de changement positif à travers un pays au sein duquel on ne nous reconnaît habituellement pas. Melissa Mollen Dupuis

Ce que Melissa Mollen Dupuis retient surtout de cette « nomination » d'Ottawa, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer les relations entre les communautés autochtones et le reste de la population canadienne, même si le gouvernement Trudeau semble avoir cessé de « pelleter les problèmes vers l'avant ».

Pour parvenir à cette nouvelle réalité, la jeune femme pourra compter sur l'appui de sa communauté.

« Si je suis là en tant qu'individu, c'est qu'il y a eu un travail de la communauté; on n'existe pas si on n'a pas une communauté derrière soi », conclut-elle.