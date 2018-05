Rectificatif : Une version précédente de ce texte indiquait à tort que huit adolescents avaient été victimes d'agressions sexuelles. Il s'agit plutôt de six adolescents.

Philip Heerema est également accusé de leurre d’enfant et d’exploitation sexuelle. Les six victimes présumées étaient des élèves de l’école The Young Canadians, un groupe artistique pour jeunes, qui offre des cours de chant, de danse et de cirque à des jeunes de 11 à 18 ans. Une première agression aurait eu lieu en 1992. Les autres gestes qui sont reprochés à l’homme de 55 ans se seraient produits entre 2005 et 2014.

Philip Heerema a joué plusieurs rôles au sein du groupe de danse et de chant pendant 36 ans. Il est devenu employé de l’école en 1997 et a remis sa démission en 2014 après le début de l’enquête.

La procureure de la Couronne, Martha O’Connor, affirme que l’accusé a abusé de sa position d’autorité pour avoir des contacts sexuels avec des élèves de l’école.

L’organisme The Young Canadians est financé par la fondation du Stampede de Calgary. Ses activités culminent chaque année par un spectacle devant des milliers de personnes au Stampede.

Lundi, la Couronne a présenté l’enregistrement d’un interrogatoire de l’accusé mené par la police de Calgary.

Plusieurs victimes présumées ainsi qu’une membre de l’organisation du Stampede de Calgary seront notamment appelées à la barre pour témoigner durant ce procès qui pourrait durer un mois.

Philip Heerema a été arrêté en juin 2015. Il a été remis en liberté en attendant la conclusion de son procès.