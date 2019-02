La Corée du Nord aux Jeux olympiques, une histoire de diplomatie sportive

Les deux Corées mettront leur rivalité de côté et défileront ensemble, sous le drapeau unifié, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pyeongchang. Un réchauffement diplomatique qui montre une fois de plus que le sport influence parfois la politique. Explications.

Un texte de Daniel Blanchette Pelletier

Il y a quelques semaines à peine, la participation du régime de Pyongyang aux Jeux de Pyeongchang, du 9 au 25 février, était incertaine.

Mais le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a repris in extremis les pourparlers de paix avec son voisin du Sud. Les communications entre les deux pays étaient rompues depuis deux ans.

« C’est vraiment un exemple de stratégie diplomatique par le sport qu’on a là », estime Maxime Desirat, un géographe qui a consacré sa maîtrise à la géopolitique du sport.

Les JO, un exercice diplomatique

Seuls deux Nord-Coréens, les patineurs artistiques Ryom Tae-ok et Kim Ju-sik, se sont qualifiés pour les Jeux de Pyeongchang. Ils devront bénéficier d'une invitation du CIO, puisque leur participation n’a pas été confirmée à temps. Photo : EPA / MARKKU OJALA

Les Jeux olympiques représentent une rare occasion pour la Corée du Nord de se faire valoir sur la scène internationale, autrement que pour ses différends avec d’autres pays du monde. Les tirs de missiles du régime ont été décriés par la communauté internationale l’an passé, et ont attisé les tensions dans la péninsule coréenne.

« Il y a un potentiel d’images énorme pour l’État, qui se sert avant tout du sport comme un outil de projection de l’image du régime, comme une vitrine », poursuit Maxime Desirat.

Le professeur de gestion publique à l’Université de Lausanne, en Suisse, Jean-Loup Chapelet, n’est pas non plus étonné que Kim Jong-un ait adouci son discours pour assurer sa présence à Pyeongchang.

« C’est très malin diplomatiquement, parce que ça lui permettra de faire reconnaître en quelque sorte la Corée du Nord pendant une période où c’est la Corée du Sud qui sera mise en valeur », note-t-il, évoquant notamment l’importance de la cérémonie d’ouverture.

La cérémonie d’ouverture, c’est pratiquement la seule opportunité pour de très nombreux pays d’exister sur la scène internationale. Jean-Loup Chapelet

Le mois prochain, les deux pays défileront sous une bannière favorable à leur réunification lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Ils formeront même une seule et même équipe féminine de hockey sur glace, une première dans leur histoire.

« Il ne faut pas oublier non plus que ces deux pays sont en concurrence depuis toujours, depuis la guerre de Corée, poursuit le professeur. Ils n’ont pas signé l’accord de paix et sont formellement encore en guerre. »

La photo de ces athlètes nord et sud-coréenes a fait le tour du monde en 2016. Hong Un-jong et Lee Eun-ju ont pris un égoportait ensemble, laissant de côté les différends de leurs pays. Photo : Reuters / Dylan Martinez

Les Jeux de Pyeongchang se tiendront d’ailleurs à proximité de la zone démilitarisée qui sépare la péninsule coréenne, une raison de plus pour la Corée du Sud d’ouvrir le dialogue et d’apaiser la tension dans cette région du monde.

Contrairement aux craintes exprimées par la communauté internationale, ni Jean-Loup Chapelet ni Maxime Desirat ne croient que la Corée du Nord oserait poser un geste de provocation juste avant – ou même pendant – les Jeux.

« Il y aurait des représailles américaines très fortes et ce serait de nouveau la guerre, estime Jean-Loup Chapelet. Ils ne vont pas risquer ça. »

D’autant plus qu’il y a « une trêve olympique internationale, reconnue par l’ONU et promue par le CIO lors des Jeux olympiques », ajoute Maxime Desirat.

Il s'agira de la 27e participation de la Corée du Nord à ce rendez-vous international dans le monde du sport.

Une longue tradition olympique

La première présence olympique de la Corée du Nord remonte aux Jeux d’hiver de 1964, à Innsbruck, en Autriche.

Sa participation aux JO d’hiver n’a toutefois pas été constante, n’ayant été représentée que lors de 7 des 12 récentes éditions. Ses derniers jeux d’hiver sont d’ailleurs ceux de Vancouver, au Canada.

La Corée du Nord a par contre pris part à tous les Jeux d’été depuis Munich, en Allemagne, en 1972, à deux exceptions près, soit ceux de Los Angeles (boycottés par une quinzaine de pays du bloc communiste en 1984) et de Séoul, en Corée du Sud, en 1988.

Les athlètes nord-coréens étaient représentés par le Japon de 1912 à 1936, et n’ont participé à aucun autre JO avant 1964. La Corée du Nord a obtenu son indépendance du Japon en 1948.

Tensions avec la Corée du Sud

Les Jeux olympiques de Pyeongchang seront donc les premiers auxquels participe la Corée du Nord dans la péninsule, puisqu’elle avait boycotté ceux organisés à Séoul, en 1988.

La Corée du Sud avait refusé de tenir un événement conjoint avec sa rivale du nord. L’année avant les Jeux, deux agents nord-coréens avaient même posé une bombe dans un avion de Korean Air, qui avait tué tous les passagers à bord, dans une tentative de nuire au déroulement de l’événement sportif.

La Corée du Nord et la Corée du Sud défilent sous le drapeau unifié lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Sydney en 2000. Photo : Associated Press / DAVID GUTTENFELDER

Les relations entre les deux pays se sont cependant réchauffées plus tard, les Corées ayant défilé sous un drapeau unifié lors des cérémonies des Jeux olympiques d’hiver et d’été tenus entre 1998 et 2007. Elles ont cependant compétitionné séparément.

Jean-Loup Chapelet ne pensait pas que les deux Corées se réuniraient à nouveau sous le drapeau unifié à Pyeongchang.

Selon Maxime Desirat, ce rapprochement est en partie dû au dirigeant sud-coréen Moon Jae-in, « connu pour ses différentes tentatives d’ouverture vers la Corée du Nord ».

Une bonne performance malgré tout

Han Pil-hwa a remporté la première médaille de la Corée du Nord, soit l’argent en patinage de vitesse aux Jeux olympiques d’Innsbruck, en 1964. C’était à l'épreuve du 3000 mètres chez les femmes. Photo : 1964

Dans son histoire olympique, la Corée du Nord a remporté un total de 56 médailles, une bonne récolte considérant l’isolation du pays sur la scène internationale, sa taille et son économie, selon les deux experts.

(Cliquez ici pour un affichage optimal du tableau en mobilité) (Nouvelle fenêtre)



C’est à Barcelone, en 1992, que la Corée du Nord a récolté le plus de médailles, soit 9 au total, dont 4 d’or, comme à Londres 20 ans plus tard en 2012.

La Corée du Nord a aussi bien performé à Rio de Janeiro, au Brésil, il y a deux ans.

Les Jeux d’été sont d’ailleurs ceux où la Corée du Nord s’illustre le mieux, ayant récolté des médailles chaque fois. Au total, seules 2 des 56 médailles olympiques de la Corée du Nord proviennent de Jeux d’hiver.

Le pays est aussi reparti bredouille de six Jeux olympiques.

Avec trois médailles, la judoka Kye Sun-hui est l’athlète la plus médaillée de l’histoire des Jeux olympiques de la Corée du Nord. Photo : Getty Images / KAZUHIRO NOGI

Les athlètes nord-coréens ont aussi davantage de succès dans des sports de combat, comme la lutte, la boxe et le judo. Mais c’est en haltérophilie qu’ils ont cumulé le plus grand nombre de médailles – dont d’or – de l’histoire du pays. « C’est un sport dans lequel on montre ses muscles, ce qui colle bien avec la doctrine militaire du régime », note Maxime Desirat.

(Cliquez ici pour un affichage optimal du tableau en mobilité) (Nouvelle fenêtre)



Les athlètes, des « héros nationaux »

Ri Ho-jun a remporté la première médaille d’or de la Corée du Nord en tir, à Munich, en 1972. Il est plus tard devenu l’un des gardes du corps du dirigeant Kim Jong II. Photo : Wikipédia

Le sport est important pour le régime nord-coréen, même si les ressources financières n’ont pas toujours été au rendez-vous.

« Le sport est pratiqué en Corée du Nord, pour autant que le gouvernement l’autorise, et autorise ses athlètes à participer à des compétitions internationales », explique Jean-Loup Chapelet.

L’argent est maintenant investi dans la construction de complexes sportifs et le développement d’athlètes d’élite, « qui ont accès à un programme d’entraînement particulier et un soutien étatique total parce que le sport est un enjeu diplomatique pour la Corée du Nord », rappelle-t-il.

Ces derniers ont généralement de meilleures conditions de vie que le reste de la population.

Les athlètes victorieux sont traités en héros à leur retour au pays, défilant dans les rues de la capitale, Pyongyang, et recevant des prix allant de voitures à des appartements de luxe. Il s’agit d’ailleurs d’un incitatif pour les encourager à bien performer et rendre fier leur pays.

Ceux qui gagnent sont des héros du pays, un peu comme ceux qui lancent des fusées ou font exploser des bombes atomiques. Le sport, c’est un domaine où la Corée du Nord arrive à briller, voire dépasser ce que font d’autres pays de la région, y compris la Corée du Sud. Jean-Loup Chapelet

À l'inverse, des médias ont parfois rapporté que les athlètes qui performent moins bien pouvaient être punis par le régime. Des informations difficiles à vérifier, selon les deux experts.

La Corée du Nord a participé pour la première fois aux Jeux paralympiques en 2012, à Londres. Seul un athlète y a pris part dans une épreuve de natation. Le pays avait ignoré jusque-là les disciplines paralympiques. Selon des médias étrangers, les personnes handicapées ont longtemps été traitées comme des individus de seconde classe par le régime.

Risque de défection des athlètes

Ce sont aux Jeux olympiques de Barcelone, en 1992, que la Corée du Nord a récolté le plus grand nombre de médailles, 9 au total. Photo : Getty Images / Ronald C. Modra

Pour certains pays aux régimes plus autoritaires, la défection des athlètes pose parfois un risque. Mais ce ne serait pas le cas pour la Corée du Nord, dont aucun athlète n’a profité des Jeux olympiques pour s'enfuir.

Les athlètes nord-coréens seraient d’ailleurs étroitement surveillés. Ils n’auraient pas le droit de se mêler aux autres ni de partir à la découverte du pays où se tiennent les Jeux, selon des témoignages rapportés par la presse étrangère.

« Les athlètes de Corée du Nord et leur délégation ne logeront pas au Village olympique de Pyeongchang, puisque tout a déjà été organisé sans eux. Il est question qu’ils logent sur un bateau et soient donc très contrôlés », suppose Jean-Loup Chapelet.

Le professeur doute aussi fortement qu’ils choisissent la Corée du Sud où faire défection. « En général, les athlètes laissent des parents, voire des enfants derrière eux », ajoute-t-il. Fuir mettrait donc à risque leurs proches en Corée du Nord.

Il y a la politique… et le sport

La Corée du Nord a offert une bonne performance aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, en 2016. Ri Se-gwang a notamment remporté l'or au saut de cheval. Photo : Getty Images / William Volcov

Considérant ses violations des droits humains et sa relation avec la communauté internationale, la Corée du Nord devrait-elle être bannie des Jeux olympiques?

« La Corée du Sud ne peut pas interdire à la Corée du Nord de participer, puisqu’elle a un comité olympique reconnu par le CIO », rappelle dans un premier temps Jean-Loup Chapelet.

Aux Jeux olympiques, la politique et le sport sont deux mondes séparés, poursuit-il. « Il faudrait une autre raison, plus sportive, qu’une raison politique pour bannir la Corée du Nord. »

En théorie, le Comité national olympique nord-coréen est indépendant et « n’a rien à voir avec ces lancements de missiles et le nucléaire ».

Le professeur admet cependant que ce n’est pas tout à fait vrai, puisque le comité dépend étroitement du gouvernement nord-coréen. « Là-bas, le sport dépend totalement de la politique », soutient-il.

Et est-ce que la Corée du Nord sera un jour l'hôte de ses propres JO? « À mon avis, non. Ou alors il y aura eu réunification de la Corée », croit Jean-Loup Chapelet.