Un cirque bientôt dans le Kamouraska?

Le texte de Laurence Gallant

Une petite équipe de quatre personnes sont à pied d’œuvre actuellement pour pouvoir présenter une première création circassienne à l'été 2019, pour les touristes et les gens de la région.

Le promoteur et entrepreneur, Elyme Gilbert, a travaillé comme technicien et responsable de la sécurité des artistes pour le Cirque du Soleil pendant une dizaine d'années. Il y a suivi les acrobates et les artistes un peu partout autour du monde, après avoir travaillé pour le cirque Éloize.

Elyme Gilbert est propriétaire d’un site historiquement connu sous le nom de la Pointe Sèche, voisin du café-camping Le Racoin.

Le site de la Pointe Sèche à Saint-Germain Photo : Elyme Gilbert

Fonder un cirque dans le Kamouraska est un rêve qui l’occupe depuis près de dix ans déjà. Il souhaiterait en faire un projet familial et communautaire, notamment pour les artistes du cirque qui se produiraient durant l’été.

À l’aube de la quarantaine, je me suis dit : " si on ne le fait pas là, on ne le fera jamais. " Elyme Gilbert, promoteur du projet

Elyme Gilbert a travaillé pour le Cirque du Soleil pendant une dizaine d'années Photo : Elyme Gilbert

Les plans sont toujours en élaboration et le projet ne porte toujours pas de nom officiellement, mais l’idée serait de mettre à profit le paysage et les atouts naturels du site pour créer des spectacles qui se produiraient surtout dans les airs.

Elyme Gilbert souhaite ainsi contribuer à l’offre culturelle du Kamouraska, et devenir un pôle d’attractivité, question d’allonger d’une journée ou deux le séjour des touristes qui sont très présents en juillet et en août.

Le Kamouraska est une région magnifique, mais au niveau culturel de soirée, je pense qu'il y a beaucoup de places à l'innovation et à des idées comme celles-là. Elyme Gilbert, promoteur du projet

Bien que ce projet de plusieurs centaines de milliers de dollars soit toujours au stade embryonnaire, Élyme Gilbert estime qu'il suscite déjà l'enthousiasme du milieu, notamment auprès de la municipalité et de la MRC.

M. Gilbert dit s’être entouré des bonnes personnes pour rendre le projet viable. « On a déjà fait les demandes à la CPTAQ pour les permis, on est en train de peaufiner le plan d’affaires pour déposer des demandes de subvention en février », ajoute-t-il.

L’entrepreneur espère pouvoir présenter une quarantaine de représentations par été et employer 20 personnes.

Parois rocheuses du Kamouraska Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant