Les chansons traitent toutes des combats quotidiens pour la vie et la survie dans la guerre civile éternelle qui fait rage en République démocratique du Congo.

La famine, la maladie, la violence et le viol sont des thèmes communs, écrits et interprétés par ceux qui en ont fait l'expérience directe.

« La guerre mondiale en Afrique »

« C'est incroyablement puissant, ça résonne chez les autres », estime le fondateur et président-directeur général de la petite organisation non gouvernementale Make Music Matter de Winnipeg, Darcy Ataman.

Si vous vivez dans des zones de conflit actives, l'une des dernières choses que vous pouvez enlever à quelqu'un est la capacité de chanter, c'est pourquoi cela fonctionne si bien. Darcy Ataman, fondateur et président-directeur général de l'organisation non gouvernementale Make Music Matter

Darcy Ataman vient de superviser la sortie de deux albums de chansons écrites et jouées par des victimes de la guerre civile à travers Warner Music Canada dans le but d'attirer l'attention du monde occidental sur ce qui a été communément appelé « la guerre mondiale en Afrique ».

« Jusqu'à présent, le monde occidental ne semblait pas concerné, observe-t-il. En entendant ces chansons, les gens peuvent commencer à comprendre et à faire preuve d'empathie. »

Darcy Ataman est le fondateur et PDG de la petite organisation non gouvernementale Make Music Matter basée à Winnipeg. Photo : Jeppe Schilder

Expériences musicales

La République démocratique du Congo (RDC), anciennement le Zaïre, a un passé long et troublé.

Une guerre civile a éclaté en 2009 entre des milices ethniques armées et le gouvernement pour le contrôle des ressources minérales. Les deux groupes ont participé à des attaques sur les populations civiles et ont notamment utilisé le viol systématique comme arme de guerre.

Le pays abrite actuellement la plus grande opération de maintien de la paix de l'ONU; 15 Casques bleus tanzaniens y ont récemment été tués.

Récemment, des protestations civiles ont été organisées contre le président Joesph Kabila qui, après 17 ans, refuse de démissionner après la fin du second mandat constitutionnel en 2016.

Les élections sont prévues pour décembre, même si, cette semaine, l'ONU a exprimé le doute qu'elles aient lieu.

Au cours des dernières années, Make Music Matter a travaillé dans l'est de la RDC, et plus récemment au Rwanda, en créant de petits studios d'enregistrement dans les hôpitaux, les écoles et les centres communautaires pour permettre aux victimes de la guerre de vivre des expériences musicales.

« Les artistes écrivent et enregistrent des chansons sur leurs expériences avec un producteur de musique local et un psychologue local, ce qui permet de mettre à jour un traumatisme enfoui », affirme M. Ataman.

À mesure qu'ils apprennent à écrire et à interpréter des chansons, les victimes obtiennent des conseils et, pour reprendre les mots de Darcy Ataman, ils deviennent des artistes.

Le programme prend désormais de l'ampleur et a maintenant permis de produire suffisamment de matériel pour sortir deux albums numériques récemment produits par Warner Music Canada.

Le traumatisme mis en chanson

Les albums « Keshu ni situ mupya (Demain est un nouveau jour) » et « Mon corps n'est pas une arme » ont été enregistrés en swahili et en français; ils contiennent un total de 12 chansons.

La chanson-titre de l'album « Mon corps n'est pas une arme » est une chanson écrite et composée par une femme nommée Sandra.

« Elle a été violée, est tombée enceinte, a perdu l'enfant, est devenue séropositive après le viol et a passé du temps à l'hôpital avant de participer à notre programme de guérison et d'écrire la chanson », explique Darcy Ataman.

La chanson mêle le défi et l'optimisme sur un rythme africain avec une touche de hip-hop.

« Il y a en moi un avocat qui va redresser toutes les iniquités, il y a en moi un président qui va réparer le pays », chante Sandra.

« Ce sont des paroles simples, mais profondes, souligne Darcy Ataman. Elle a le droit d'avoir de nouveaux rêves, c'est une très bonne prémisse. »

Sandra est l'une des participantes au projet qui a accepté de raconter son histoire en chanson. Photo : Jeppe Schilder

Les chansons ont été écrites et enregistrées en Afrique, elles ont ensuite été envoyées à Metal Works Studio à Toronto pour la postproduction.

Les élèves ont retravaillé sur les versions finales tout en veillant à garder l'essence des chansons fidèle aux performances originales.

Bien que peu connu au Canada, Make Music Matter est soutenu par une liste de musiciens canadiens célèbres.

Warner Music Canada prévoit désormais de sortir cinq albums supplémentaires.

Des chansons contre des balles

Personne ne s'attend à ce que le prochain Drake émerge de ces chansons.

Cependant, Darcy Ataman dit que les albums ont déjà été entendus par environ cinq millions de personnes en Afrique.

Jusqu'à présent, ils n'ont pas remporté de véritable succès commercial, et des ententes de publication et de licence ont été établies pour que tous les artistes impliqués dans une chanson soient payés. Darcy Ataman dit qu'il s'agit davantage de donner aux victimes une voix et une plateforme pour s'exprimer.

Il raconte que lorsque la chanson « Quand mon corps n'est pas une arme » a commencé à être diffusée à la radio dans la ville de Bukavu, dans l'est de la RDC, des appels ont commencé à arriver en provenance de l'armée.

« Ce que j'aime le plus, c'est quand les militaires appellent les stations pour se plaindre en disant "Non, non, nous ne faisons pas les viols, nous sommes les gentils", s'amuse-t-il. C'est fascinant que quelqu'un avec des balles ait peur de quelqu'un avec des chansons ».

Avec des informations de Cameron MacIntosh, CBC News